Cristiano Ronaldo explota en redes sociales: "No entienden nada de fútbol"

El mundo del fútbol fue testigo de un fuerte apoyo del legendario Cristiano Ronaldo a su compañero de selección, João Félix. El gesto del astro portugués surgió a raíz de unas críticas que Félix recibió en el podcast 'Chuveirinho'.

Durante el programa, uno de los participantes sugirió que, dado su nivel de juego reciente, el exjugador del Atlético de Madrid no debería ser convocado para la selección nacional. Este comentario no pasó desapercibido para CR7, quien, en un claro acto de defensa, respondió a través de sus redes sociales.

CR7 explotó en redes

Su contundente comentario fue: "Los idiotas no entienden nada de fútbol, pero aún así dan sus opiniones". Con estas palabras, Cristiano Ronaldo no solo defendió a su compatriota, sino que también desestimó las críticas, insinuando que carecían de fundamentos.

La respuesta de CR7 se ha vuelto viral, generando un debate sobre la presión y las expectativas que enfrentan los futbolistas. Para nadie es un secreto, que el desempeño de João Félix ha estado marcado por la irregularidad, pero sigue siendo uno de los principales talentos jóvenes del equipo "luso".

El apoyo de una figura de la talla de Cristiano Ronaldo a João Félix es significativo, especialmente en un momento en el que el delantero busca consolidarse en su carrera y en el equipo nacional.

En la presente temporada registra cuatro goles en cinco partidos disputados con el Al-Nassr, números bastante positivos que intentará mantener durante toda la campaña. La directiva confía plenamente en su nuevo fichaje y esperan que los 30 millones de euros pagados al Chelsea hayan valido la pena.