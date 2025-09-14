Cristiano Ronaldo gana un nuevo premio en Arabia Saudita

Suscríbete a nuestros canales

Durante la temporada pasada, Cristiano Ronaldo destacó como el futbolista con mejor rendimiento en el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí y como uno de los mejores jugadores en el campeonato.

Del mismo modo, con un total de veinticinco goles, se convirtió en el máximo goleador de la máxima categoría del balompié de Arabia Saudita, reconocimiento que se le entregó este domingo.

El Al-Nassr disputó la tercera fecha de la liga este domingo al jugar contra el Al-Kholood en el Al-Awwal Park de Riyad, donde venció por marcador de dos a cero, con tantos de Sadio Mané e Íñigo Martínez.

​Un nuevo galardón

Previo a ese encuentro, Ronaldo recibió su premio como campeón de goleo de la pasada campaña, sumando una nueva distinción individual a sus vitrinas con cuarenta años de edad.

Este trofeo se suma a sus cinco Balones de Oro, sus cuatro Botas de Oro, sus dos Premios The Best, su Premio Puskás, sus tres 'Pichichi' de LaLiga, su Bota de Oro de la Premier League, su Capocannoniere en Italia, entre varios premios.