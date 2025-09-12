Cristiano Ronaldo lidera con gran margen este importante ranking en la historia del fútbol

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo sigue demostrando porque es uno de los jugadores más consolidados en el fútbol. El portugués encabeza de manera contundente el listado de los jugadores más valiosos con 40 años o más. Su valor de mercado actual, que asciende a 12 millones de euros, lo posiciona muy por encima de otras leyendas del deporte, según un reciente análisis de datos.

Este ranking, revela el impacto de Cristiano Ronaldo en la élite del fútbol mundial. Su cifra es tres veces mayor que la de los jugadores que le siguen en el listado, demostrando su relevancia y capacidad para mantener un rendimiento de élite a una edad en la que la mayoría de sus colegas ya se han retirado.

Listado de los futbolistas más valiosos de la historia con 40 años o más

Cristiano Ronaldo: 12 millones de euros

Luka Modrić: 4 millones de euros

Zlatan Ibrahimović: 4 millones de euros

Edwin van der Sar: 4 millones de euros

Jens Lehmann: 3 millones de euros

David James: 3 millones de euros

Brad Friedel: 3 millones de euros

Gianluigi Buffon: 2 millones de euros

Paolo Maldini: 2 millones de euros

Mark Schwarzer: 1,5 millones de euros

Este ranking refleja la disciplina de estos jugadores para desafiar el paso del tiempo, manteniéndose en la cima de un deporte tan exigente. Sin embargo, la diferencia abismal entre el valor de Cristiano Ronaldo y el resto de los jugadores destaca su estatus único como un fenómeno generacional.