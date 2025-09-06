Fútbol Internacional

¿Grosero? El desagradable gesto de Cristiano Ronaldo con un fan (+Video)

El experimentado delantero lusitano se mostró visiblemente molesto ante un hincha que lo increpó

Por Ricardo Rodríguez
Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 11:29 am
Cristiano Ronaldo entrenando. Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Durante la concentración de la selección de Portugal, un desafortunado momento fue protagonizado por el estelar veterano, Cristiano Ronaldo. Y como consecuencia de ello, las imágenes capturadas dieron la vuelta al mundo.

NOTAS RELACIONADAS

Se trata de un impase entre el delantero lusitano y un fanático que, en las instalaciones del hotel donde se hospeda el conjunto portugués, trató de abordarlo y obtuvo una reacción negativa por parte del jugador.

Una situación lamentable

Este suceso tuvo lugar en Armenia, país que recibe este sábado, a las 12:00 PM (hora de Venezuela), al conjunto lusitano. Dicho partido es parte de la jornada 1 del Grupo F en las Eliminatorias Europeas al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lo que aconteció es que, justo durante la llegada de los portugueses al hotel, para descansar y alistarse en la previa del partido de este premundial, un hincha trató de tomarse una foto con ''CR7'', pero éste lo empujó y le negó capturar el momento.

Sin embargo, gente que se encontraba alrededor ha viralizado esta desafortunada imagen. En el video se aprecia al fan acercándose velozmente para tomar la foto sin preguntar, ni abordar previamente a Ronaldo, lo que causó la visible molestia del capitán portugués.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Gulfstream Park Maikel García Dominicano MLB
Sabado 06 de Septiembre de 2025
EN VIVO
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Fútbol Internacional