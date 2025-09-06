¿Grosero? El desagradable gesto de Cristiano Ronaldo con un fan (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante la concentración de la selección de Portugal, un desafortunado momento fue protagonizado por el estelar veterano, Cristiano Ronaldo. Y como consecuencia de ello, las imágenes capturadas dieron la vuelta al mundo.

Se trata de un impase entre el delantero lusitano y un fanático que, en las instalaciones del hotel donde se hospeda el conjunto portugués, trató de abordarlo y obtuvo una reacción negativa por parte del jugador.

Una situación lamentable

Este suceso tuvo lugar en Armenia, país que recibe este sábado, a las 12:00 PM (hora de Venezuela), al conjunto lusitano. Dicho partido es parte de la jornada 1 del Grupo F en las Eliminatorias Europeas al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Lo que aconteció es que, justo durante la llegada de los portugueses al hotel, para descansar y alistarse en la previa del partido de este premundial, un hincha trató de tomarse una foto con ''CR7'', pero éste lo empujó y le negó capturar el momento.

Sin embargo, gente que se encontraba alrededor ha viralizado esta desafortunada imagen. En el video se aprecia al fan acercándose velozmente para tomar la foto sin preguntar, ni abordar previamente a Ronaldo, lo que causó la visible molestia del capitán portugués.