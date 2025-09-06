Cristiano Ronaldo supera a Lionel Messi y se acerca a otro récord goleador

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo sigue desafiando al tiempo y busca nuevos récords. El capitán de la selección de Portugal amplió su legado en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo en su historial. Con dos goles frente a la selección de Armenia este sábado 6 de septiembre, alcanzó las 38 anotaciones en la competencia, superando a Lionel Messi y colocándose a tan solo un tanto de igualar el récord absoluto de Carlos Ruiz, exdelantero guatemalteco.

El futbolista de 40 años no solo superó a Messi en esta estadística, sino que también dejó claro que su ambición sigue intacta a pesar de su edad. Su doblete ante el combinado armenio no solo sirvió para acercar a Portugal a una nueva clasificación mundialista, sino que deja en evidencia que continúa marcando la diferencia sobre el terreno de juego.

De conseguir un gol más en la próxima jornada que disputará ante la selección de Hungría, el “Comandante” igualará a Ruiz como máximo goleador histórico en la competición de eliminatorias europeas y, con dos, se adueñará en solitario de este récord.

Cristiano Ronaldo cerca de un nuevo récord con Portugal

Ronaldo ha disputado cinco Copas del Mundo y busca llegar a una sexta, consolidando una carrera internacional sin precedentes. Sus goles en eliminatorias han sido decisivos para clasificaciones, remontadas y victorias que quedaron grabadas en la memoria de los aficionados.

Asimismo, aumentó su cuenta a 140 goles oficiales con su país, con la finalidad de aumentar su ventaja como el máximo goleador de la historia de selecciones profesionales. Por esto, todo indica que podría igualar o incluso superar a Carlos Ruiz, un hecho que reforzaría aún más su estatus de leyenda.

Sin duda alguna, Cristiano Ronaldo sigue demostrando por qué es uno de los mejores futbolistas de este deporte. Su principal objetivo que le queda por cumplir es regresar al Mundial y levantar el título para cerrar así una carrera que pasará a la historia.