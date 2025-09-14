Vea el primer gol de Luka Modrić con el AC Milan

Suscríbete a nuestros canales

El AC Milan celebró este domingo su tercer partido en la actual temporada de la Serie A de Italia, donde enfrentó en el Estadio San Siro de la capital lombarda al Bologna en busca de remontar posiciones en la tabla.

Los dirigidos por Massimiliano Allegri llegaban de perder su primera fecha ante la recién ascendida Cremonese y vencer al Lecce. Por su parte, la escuadra de la Emilia-Romagna había perdido con la Roma y venció al Como.

Se trató de un duelo complicado en el que a los 'rossoneri' les costó abrir el marcador. Sin embargo, aparecería Luka Modrić en la segunda mitad para recibir un pase de Alexis Saelemaekers y disparar de larga distancia.

Se estrena en el Calcio

Luego de tres partidos disputados en el Calcio, el exjugador del Real Madrid anotaría su primer gol en la Serie A, siendo este vital para el triunfo por la mínima ante los 'rossoblù'.

El croata, además, posee una asistencia, la cual hizo en el partido contra Lecce para el triunfo por 0-2 en Puglia. Pese a que ya cumplió 40 años, busca ser líder en la restructuración del 'Diavolo'.