Cristiano Ronaldo pidió perdón (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El parón de selecciones llegó a su fin con el regreso de las ligas nacionales, sin embargo, dejó momentos muy peculiares y que dieron la vuelta al mundo por las redes sociales. Uno de esos lo protagonizó nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo.

Justamente, el portugués fue tendencia cuando pidió perdón en pleno partido de su selección ante el combinado de Hungría. La secuencia se dio después del gol de Joao Cancelo al 86', que selló la victoria (2-3) de los suyos en las eliminatorias mundialistas.

Ahora bien, el delantero se excusó con parte de la presencia de aficionados húngaros que se encontraban en el Puskás Aréna y lo hizo por la celebración efusiva de su compañero Cancelo, a quien le pidió que abandonara la zona después de miles de insultos de esa misma grada.

Cristiano Ronaldo fue protagonista en este partido

El atacante a sus 40 años de edad Ronaldo sigue vigente a nivel de selecciones y lo demostró en este cotejo al ser uno de los presentes en el aspecto goleador. El capitán de los lusos fijó el segundo de su combinado por la vía de penal al minuto 58', que servía para el 1-2 parcial después de la diana de Bernardo Silva al 38'.

Ese gol vino a sumar el 141 en su carrera con la selección desde que debutó con Portugal en 2003, hechos de la siguiente manera: Pierna izquierda 32, pierna derecha 81, de cabeza 28, de falta directa 11, en jugada 108 y de de penalti 22.

A su vez, el detallado de sus víctimas es el siguiente:

Andorra: 6

Argentina: 1

Armenia: 7

Azerbaiyán: 2

Bélgica: 3

Bosnia y Herzegovina: 2

Camerún: 2

Croacia: 2

Chipre: 2

Chequia: 2

Dinamarca: 4

Ecuador: 1

Egipto: 2

Estonia: 4

Islas Feroe: 4

Finlandia: 1

Francia: 2

Alemania: 2

Ghana: 2

Grecia: 1

Hungría: 7

Islandia: 2

Irán: 1

Israel: 1

Kazajstán: 2

Letonia: 5

Liechtenstein: 3

Lituania: 7

Luxemburgo: 11

Marruecos: 1

Holanda: 4

Nueva Zelanda: 1

Irlanda del Norte: 3

Corea del Norte: 1

Panamá: 1

Polonia: 4

Catar: 1

República de Irlanda: 4

Rusia: 3

Arabia Saudí: 2

Escocia: 1

Serbia: 1

Eslovaquia: 3

España: 4

Suecia: 7

Suiza: 5

Ucrania: 1

Gales: 1

Finalmente, en toda esa revisión de Cristiano Ronaldo hay que decir que sus principales asistentes han sido Ricardo Quaresma y João Moutinho, ambos con ocho pases de gol. Por su parte, Portugal lidera el grupo F de las eliminatorias con un saldo de seis puntos.