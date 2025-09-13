Jugador Vinotinto sufre un grave accidente en Europa (+ Video)

Suscríbete a nuestros canales

Por la segunda fecha de la Protathlima Cyta, Primera División de Chipre, se enfrentaron el AEK Larnaca y el Anorthosis en el derbi de Larnaca en el Estadio Antonis Papadopoulos, partido que quedó un gol por uno.

Allí vería minutos el venezolano Yerson Ronaldo Chacón, futbolista que se ha convertido en uno de los referentes del AEK. Sin embargo, desafortunadamente, no pudo terminar de disputar el encuentro.

Esto se debe a que, mientras disputaba un duelo aéreo, se golpeó fuertemente la cabeza, por lo que perdió el conocimiento y estuvo durante algunos minutos en el suelo, situación que alarmó a compañeros y rivales.

El equipo médico de su club le atendió, al mismo tiempo que el tachirense convulsionaba sobre el césped. Esto obligó a que tuviese que salir del terreno de juego y ser internado en la clínica, donde se le realizan evaluaciones médicas.

De momento, se desconoce el diagnóstico sobre el infortunio de Chacón e, incluso, cuánto tiempo estará de baja. Sin embargo, este accidente deja conmocionado al plantel y a la hinchada del AEK Larnaca.