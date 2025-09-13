Ex Vinotinto envía mensaje a la FVF para entrar en la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La reciente salida de Fernando "Bocha" Batista de la dirección técnica de la selección nacional de Venezuela ha abierto un debate sobre el futuro de la Vinotinto.

Mientras la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) evalúa candidatos para la selección mayor, el exlateral Gabriel Cichero ha tomado la iniciativa y se ha postulado públicamente para un rol crucial: dirigir a las categorías inferiores.

A través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter), expresó su deseo con una declaración contundente: "Quiero dirigir a las menores de Venezuela y realizar un cambio de alto rendimiento a nivel físico, técnico y crear una mentalidad winner en chicos que creen que todo es fácil. ¡Dispuesto a dar la vida por Venezuela y esta generación que cree que un iPhone 17 ya te hace 'élite'!".

Una carrera post-retiro dedicada a la formación

Desde que se retiró del fútbol profesional, Gabriel Cichero se ha dedicado a la formación de jóvenes talentos. Su experiencia como jugador, que incluyó pasos por clubes de Venezuela, Uruguay, Argentina y la MLS, le ha dado una perspectiva única sobre las exigencias del fútbol de alta competencia.

Su propuesta de "dar la vida por Venezuela" refleja un profundo sentido de pertenencia y un compromiso con el futuro del fútbol nacional. Su postulación llega en un momento de incertidumbre, pero su visión clara y su pasión por el desarrollo de la base del fútbol venezolano podrían ser un activo valioso para la FVF.

Ahora, la pelota está en la cancha de la Federación. Si bien el foco principal está en la selección absoluta, la formación de las futuras estrellas de la Vinotinto es igualmente importante para asegurar un éxito a largo plazo.