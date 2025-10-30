La Rinconada: A esta hora te revelamos los ejemplares con más fuerzas y la jugada larga para la R42

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 42, está pautada para este domingo 02 de noviembre, con un total de 12 competencias sin pruebas selectivas, pero habrá una condicional especial para caballos nacionales e importados, en el hipódromo La Rinconada.

Axis Mundi: Reapareció el domingo pasado y no lo hizo tan mal. Ahora para la cuarta válida del 5y6 de este domingo 2 de noviembre, la yegua se encuentra lista y estamos seguro que hará una buena carrera por parte de su jinete Oliver Medina en yunta con Ramón García Mosquera.

Otra yegua que también gusta mucho por parte del aficionado hípico es la importada Benicia (ARG), pues reaparece tras un corto paro de 35 días para participar en la carrera de los acumulados de la R42.

La monta el aprendiz Oliver Medina y la prepara Fernando Parilli Araujo. Hay que acotar que estrena el implemento Gríngola y por el planteamiento que se presente en la pista, está argentina pudiera decidir en los metros finales.

Por último, en la primera válida para el 5y6 Nacional es para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de dos y tres carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) con una nómina de 12 participantes. Uno de los competidores favorecidos por la distancia de 1.200 metros no es otro que Premiado que vuelve a las manos del aprendiz Julio Moncada.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de las que gusta para este tipo de jugada es la yegua Boiled Milk que participa en la segunda válida para el juego de las mayorías, que es para el lote de yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, ganadores de una carrera, pues repite la monta del jinete Jaime Lugo Jr.