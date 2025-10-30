Gaceta Hípica: Esta semana su revista de confianza traerá toda la programación de la Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

Todo listo para la edición número 42 de la Breeders' Cup 2025 que tendrán lugar en el hipódromo de Del Mar, situado en San Diego, California. La Breeders' Cup es un meeting de carreras de caballos que se disputa en Estados Unidos desde 1984. Es uno de los eventos hípicos más populares del país, superado únicamente por la Triple Corona (Kentucky Derby, Preakness Stakes y Belmont Stakes).

En razón de la celebración de este importante evento mundial del Campeonato de Criadores, que convoca a los mejores ejemplares, jinetes y entrenadores globales. La "Gaceta Hípica", su revista de confianza, la N°1 del Bloque de Armas y del país, única e inimitable, presenta las 22 carreras que se llevaran a cabo en el circuito de Del Mar, en San Diego, California, los días viernes y sábado.

Serán 14 pruebas reservadas para los mejores ejemplares del mundo que se darán cita para llevarse la máxima gesta deportiva hípica en Estados Unidos. Se repartirán 30 millones de dólares entre las carreras seleccionadas en la cual la Breeders’ Cup Classic (G1) tendrá la mayor repartición con una bolsa de $7 millones.

El legado de la Breeders' Cup y la Gaceta Hípica está profundamente ligado a la historia de las carreras de caballos, con actuaciones y récords destacados que han cautivado a aficionados globalmente, así como también al hípico venezolano, que la adoptó como suya.

Busquela en las mejores librerías y quisoscos del país, con la programación impresa del Meeting de las Breeders’ Cup y La Rinconada, con 12 emocionantes competencias a efectuarse en el majestuoso hipódromo La Rinconada.

Suerte y Gaceta Hípica!!!