Kentucky Derby: Duelo del Este vs Oeste por los puntos en la BC Juvenile G1

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace mucho tiempo, los que son aficionados a las carreras y los handicappers han discutido el "mal de ojo juvenil". De acuerdo con la opinión común, era casi imposible que un caballo ganara tanto el Kentucky Derby (G1) como la Breeders' Cup Juvenile (G1).



El campeonato que determina la temporada para potros y castrados de dos años en América del Norte es la Breeders' Cup Juvenile. Desde que se estableció en 1984, la carrera de 1.700 metros ha atravesado toda la nación y es habitual que corredores jóvenes, que no tienen la resistencia o durabilidad necesarias para ganar como potros de tres años en el Derby de Kentucky de una distancia de 2.000 metros.

Kentucky Derby: La Breeders’ Cup es un termómetro

El "Gancho Juvenil" ha demostrado ser una teoría firme. Numerosos campeones sobresalientes de la categoría juvenil han resultado insuficientes en el primer sábado de mayo, entre ellos Arazi (octavo en 1992) y Favorite Trick (octavo en 1997), el Caballo del Año.

En la historia de la Breeders' Cup Juvenile, algunos ganadores del Derby de Kentucky, como Spend a Buck, Alysheba y Sea Hero, no ganaron esta carrera juvenil antes de triunfar en el Derby. La influencia de la Juvenile ha crecido con los años; por ejemplo, en 2008, Midshipman ganó con un récord, mientras que Mine That Bird, último en esa carrera, sorprendió al ganar el Derby de Kentucky al año siguiente con una cuota de 50-1. Esto muestra que aunque no ganen la Juvenile, algunos caballos pueden destacar después en competencias mayores.

Aún más significativo, Nyquist emuló Street Sense al arrasar en el doblete Juvenil/Derby en 2015-16, lo que reiteró la importancia de la prueba de campeonato hípico para los juveniles. Entre 1984 y 2022, un lapso de 39 años, la Breeders' Cup Juvenile produjo seis ganadores del Kentucky Derby, más que cualquier otra carrera de apuestas para dosañeros.

Kentucky Derby: Duelo de invictos en pos de los mejores puntos

Los entrenadores Bob Baffert y Todd Pletcher, ambos del Salón de la Fama, dominan la Breeders’ Cup Juvenile desde 2002 con un total combinado de 10 victorias. Baffert tiene seis triunfos en la prueba, y juntos han ganado las últimas cuatro ediciones de esta carrera que consagra al campeón macho de 2 años. En la próxima edición, sus caballos invictos Brant (Baffert) y Ted Noffey (Pletcher) compiten por extender esa racha a cinco victorias.

La carrera tendrá lugar el viernes 31 de octubre a las 4:45 p.m., con una distancia de 1,700 metros y una bolsa de dos millones de dólares.