Hijo de la ganadora selectiva Luna Santa queda fuera de acción por una fuerte lesión

Suscríbete a nuestros canales

La tarde día domingo 26 de octubre, el principal hipódromo del país como lo es La Rinconada, vivió una jornada de lujo acompañado con un espectáculo de primer nivel. La afición hípica disfrutó al máximo de las 13 brillantes competencias, que incluyó el magno evento: El 79no Clásico Internacional Simón Bolívar (GI).

El apoyo de los aficionados se reflejó una vez más en el tradicional juego del 5y6 nacional. Por vigésima octava jornada consecutiva, el juego estableció un récord de recaudación, que en esta ocasión alcanzó los Bs. 203.391.010,00. De esa cifra, Bs. 109.831.145,00 se repartieron entre los ganadores con seis aciertos, mientras que Bs. 28.474.741,40 se entregaron a quienes acertaron cinco.

Viejo Parra sufre una lesión: La Rinconada

En el marco de la jornada, la tercera carrera de la tarde dominical, vio la disputa para el lote de potros nacionales e importados de dos años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros que ofrecía un premio adicional de $39.000.

La competencia fue muy reñida en los metros finales, con la victoria del debutante Gran Nicanor por un pescuezo sobre Bellingham, que terminó en segundo lugar. El ganador agenció un tiempo de 67’’3 para el tiro de los 1.100 metros.

Sin embargo, la jornada tuvo un desenlace lamentable. El dosañero Viejo Parra, con la monta de Robert Capriles, regresaba a las pistas tras 49 días de inactividad. Pese a la expectación, el caballo arribó en la tercera posición y horas después se confirmó que había sufrido una lesión.

Noticia: La Rinconada Baja sensible Stud "Transformers"

El copropietario del ejemplar, Cristian Viola, informó a Meridiano Web que a Viejo Parra se le fracturaron las dos rodillas, una situación que requiere una operación a ser realizada esta viernes 31 de octubre a cargo del Médico Veterinario Dr. Carlos Larrazábal y luego tendrá que cumplir un largo periodo de recuperación. Hasta ahora, el potro criollo tiene dos actuaciones en La Rinconada, sin ningún triunfo.