Hipismo

Nuevo retirado: Este ejemplar estaba inscrito para el 5y6 nacional del domingo 2-11-2025 en La Rinconada

La información fue suministrada por el INH en sus redes sociales

Por

Darwin Dumont
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 08:30 am
Nuevo retirado: Este ejemplar estaba inscrito para el 5y6 nacional del domingo 2-11-2025 en La Rinconada
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 2 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. La jornada ofrecerá un total una Condicional Especial, prueba que acaparará la atención de propietarios y aficionados en el hipódromo La Rinconada. Dicha competencia se disputará a la altura de la sexta carrera del programa, con hora de partida a las 3:05 p.m. Además, el emocionante sellado del 5y6 que buscará otra marca en recaudación.

NOTAS RELACIONADAS

La Rinconada: Retiro 5y6 nacional Nómina Caballos

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la mañana de este jueves 29 de octubre, a través de sus redes sociales  la información de un caballo que estaba inscrito para la octava competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

Se trata de Super Periodista (número 5) pues iba a una nueva carrera especial para yeguas nacionales e importados de 5 y más años, para ejemplares ganadores de 1 carrera, en distancia de 1.300 metros.

Este ejemplar nacido y criado en el Haras Urama, que sería conducido por el jinete Y. Díaz.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del pupilo de J.A. Gudiño por Estado Fébril.

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Breeders' Cup LVBP UEFA
Jueves 30 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo