Nuevo retirado: Este ejemplar estaba inscrito para el 5y6 nacional del domingo 2-11-2025 en La Rinconada

Este domingo 2 de noviembre tendrá un atractivo programa de 12 carreras que se disputará en el majestuoso óvalo de Coche. La jornada ofrecerá un total una Condicional Especial, prueba que acaparará la atención de propietarios y aficionados en el hipódromo La Rinconada. Dicha competencia se disputará a la altura de la sexta carrera del programa, con hora de partida a las 3:05 p.m. Además, el emocionante sellado del 5y6 que buscará otra marca en recaudación.

La Rinconada: Retiro 5y6 nacional

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la mañana de este jueves 29 de octubre, a través de sus redes sociales la información de un caballo que estaba inscrito para la octava competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

Se trata de Super Periodista (número 5) pues iba a una nueva carrera especial para yeguas nacionales e importados de 5 y más años, para ejemplares ganadores de 1 carrera, en distancia de 1.300 metros.

Este ejemplar nacido y criado en el Haras Urama, que sería conducido por el jinete Y. Díaz.

Motivo del retiro: La Rinconada Carreras

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del pupilo de J.A. Gudiño por Estado Fébril.