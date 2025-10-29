Esto dijo Junior Alvarado tras conocer el retiro de Sovereignty de la Breeders’ Cup Classic G1

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de efectuarse el Meeting 42 de la Breeders’ Cup, por segundo año consecutivo en el hipódromo de Del Mar, San Diego, California, a principios de semana trascendió la noticia del posible retiro del ejemplar Sovereignty, que podría convertirse en el Caballo de Año 2025.

Breeders’ Cup Classic sin el mejor potro de tres años

Sovereignty, que había ganado el Kentucky Derby (G1), Belmont Stakes (G1) y Travers Stakes (G1), era considerado el principal candidato para ganar la actual edición de la Breeders' Cup Classic (G1). Con esto, se convertiría en el caballo más destacado de su generación y del año.

No obstante, su entrenador Bill Mott informó días previos que el hijo de Into Mischief, que representa los colores del Godolphin, podría no participar a causa de una fiebre persistente que, pese a la medicación, todavía presenta el síntoma. Por esta razón optaron por excluirlo de la máxima competición que cierra la temporada de carreras Grado 1.

Lo cierto del caso, que el jinete venezolano Junior Alvarado ganador de 2.292 carreras en Estados Unidos, se comunicó con la redacción de Gaceta Hípica y Meridiano.net donde indicó su pesar sobre esta situación.

Alvarado señaló que el ejemplar está en perfecto estado físico, ingiere su ración de comida con normalidad, pero muestra este síntoma que se ha mantenido constante a pesar del tratamiento. Por lo tanto, fue necesario administrarle antibióticos para evitar cualquier infección que no sea visible a simple vista.

Junior Alvarado continuó diciendo que el siguiente paso será una reunión entre sus contactos para decidir si seguir corriéndolo o quitarlo para la reproducción. Concluyó con un afectuoso saludo a todos los fanáticos de Venezuela, manifestando su pesar por esta circunstancia. Sin embargo, remató que espera que todo se resuelva y que el ejemplar esté listo para su campaña de 2026.