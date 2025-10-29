¡Último minuto! El ejemplar Sovereignty ha sido retirado de la Breeders’ Cup Classic

Suscríbete a nuestros canales

Una de las competiciones más anticipadas de la temporada que generó un amplio entusiasmo desde la edición 151 del Kentucky Derby, en la que el hijo de Into Mischief, Sovereignty comandado por el jinete venezolano Junior Alvarado, venció a los mejores potros de su edad, incluyendo a Journalism. Los dos se enfrentarán nuevamente después de su última actuación en el Belmont Stakes (G1). La revancha es un tema actual.

Breeder's Cup: Sovereignty oficialmente queda fuera de la Classic G1

Este martes 28 de octubre, se pudo conocer que el ejemplar Sovereignty, doble coronado, podría no participar en la Breeders' Cup Classic (G1), el evento más esperado de la temporada, que tiene lugar a lo largo de dos mil metros y cuenta con una bolsa de siete millones de dólares.

El entrenador Bill Mott informó que Sovereignty, que el potro destacado de Godolphin y ganador de importantes carreras como el Kentucky Derby, podría perderse la Breeders’ Cup Classic debido a una fiebre leve detectada el 27 de octubre. Aunque ha recibido medicación y su temperatura volvió a la normalidad al día siguiente, Mott afirmó que no competirá si no está completamente recuperado. El origen de la fiebre es incierto, pero el potro está comiendo bien y se monitorea constantemente para decidir su participación, siendo favorito para el título de Caballo del Año.

Toda vez conocida la situación, hace minutos el entrenador Bill Mott, le indicó al periodista David Grening del DRF, que el ejemplar esta fuera de la Breeders’ Cup Classic (G1) prueba de mayor significado en el cierre de temporada, durante los últimos 42 años.

Sovereignty ha ganado seis de sus nueve carreras, con ganancias de 5.835.300 dólares. Criado por Godolphin, Sovereignty debutó con victoria a los dos años en el Street Sense Stakes (Grado 3) del año pasado, y luego ganó en su debut a los tres años en el Fountain of Youth Stakes (Grado 2).

El potro sufrió su única derrota de la temporada en el Florida Derby (G1), pero se recuperó con autoridad para ganar el Kentucky Derby por un cuerpo y medio, otorgándole a la cuadra Godolphin su tan ansiada primera victoria en esta clásica carrera. Sovereignty se saltó el Preakness y la posibilidad de participar en la Triple Corona para prepararse para el Belmont Stakes en el hipódromo de Saratoga, donde una vez más demostró una potencia increíble en la recta final para imponerse por tres cuerpos.



Sovereignty permaneció en Saratoga durante el verano, donde posteriormente sumó victorias en el Jim Dandy Stakes (G2) y el Travers Stakes (G1) antes de viajar a Del Mar para la Breeders' Cup.