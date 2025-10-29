Breeders’ Cup: Se presenta el primer retirado para el Campeonato de Criadores

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de llevarse a cabo la reunión 42 del Campeonato de Criadores o Breeders’ Cup, con una cartelera de 22 carreras programadas en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California. De estas 14 fueron reservadas para las últimas carreras Grado 1 que se efectúan en la temporada 2025, con una bolsa de premios de 30 millones de dólares a repartir entre las competencias más importantes a final de cada año.

Breeders’ Cup: La prueba especial para machos de dos años hay uno menos

A medida que continúan los preparativos para la reunión de las Copas de Criadores, han aparecido algunos contratiempos con ciertos ejemplares inscritos que, por lo tanto, no podrán participar debido a problemas de salud.

El entrenador Doug O'Neill, a través de su cuenta personal "X", informó el martes 28 de octubre durante la tarde-noche que su pensionado Civil Liberty inscrito para estar presente en la Breeders’ Cup Juvenile (G1) no correrá debido a problemas con uno de sus tendones.

Doug O’Neil; indica en el mensaje: “Civil Liberty se ha retirado de la Breeders' Cup Juvenile debido a una inflamación en un tendón superior. Afortunadamente, no tiene desgarros ni perforaciones y se mantiene feliz y sano en Del Mar. Agradecemos a sus dueños, Mark Davis, y a Great Friends. Esperamos una gran campaña para sus 3 años.”

Civil Liberty es un potro hijo de Indendence Hall en Love and Respect por Tiznow, que no ha ganado en tres carreras, incluyendo un cuarto puesto en el American Pharoah de Grado 1 en su última salida y un tercer puesto en el Del Mar Futurity (G1) antes de eso.

Trabajó en Del Mar el domingo, recorriendo cuatro furlongs desde la puerta en 46,8 segundos, el más rápido de 17 en la distancia.

Comprado por $160,000 en mayo en la venta de potros de 2 años en entrenamiento de Fasig-Tipton Midlantic, es propiedad de Great Friends Stable y Mark Davis.