Serie Hípica del Caribe: Lodyto Race doblecoronado de México gana su cupo hacia Panamá

Lodyto Race, en gran demostración se queda con la edición XLVI Clásico “Criadores Mexicanos (G1) para machos nacionales disputado este domingo en el óvalo de Las Américas, México. Tras ganar en determinante demostración el “Derby Mexicano” (G1), tercera joya de la triple corona mejicana.

Lodyto Race, de la Cuadra Irish, entrenado por José de Jesús Sánchez y montado por el panameño José Ortega, se quedó con el clásico “Criadores Mexicano” asegurando su espacio para el Clásico Del Caribe a celebrarse el Domingo 7 de diciembre en el Hipódromo Presidente Remón de Panamá.

Serie Hípica del Caribe: Lodyto Race rumbo al Caribe a representar a México

Lodyto Race, hijo de Zeewat en Mila Race por She’s A Lady Race, a diferencia de los eventos anteriores, que salió a tomar el control de la prueba desde el vamos, para esta ocasión su jinete José Ortega, salió a controlar al veloz Ended, que marcó los primeros parciales de la carrera en 24.1; 49 y 74.1 mientras que su escolta salió muy tranquilo esperando el momento oportuno para comenzar el ataque final. Cumplidos los primeros 1.200 metros Lodyto Race, tomó el control del evento.

En la recta final Lodyto Race, se despedía de sus rivales y era cuestión de esperar la meta para observar un galope en la edición del Clásico “Criadores Mexicanos” G1, con parciales y tiempo final de 100.1 para la milla y 113.2 para 1.800 metros. Ahora, colocó un récord de nueve victorias (ocho selectivas) y dos segundos en 10 presentaciones.

Con este triunfo Lodyto Race, se gana su espacio para el Clásico del Caribe a correrse ne diciembre en el hipódromo Presidente Remón de Panamá.