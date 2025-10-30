Breeders’ Cup: ¿Por dónde ver la jornada clásica en Del Mar?

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre, se disputará la edición número 42 de la Breeders' Cup. Las famosas competencias clásicas que reúnen a los mejores purasangres, jinetes y entrenadores de todo el mundo, podrán ser vistas en Venezuela y diferentes países de Latinoamérica.

La 42.ª edición del Campeonato Mundial de la Breeders' Cup, que se llevará a cabo en el Del Mar Thoroughbred Club en Del Mar, California, tendrá una cobertura que proporcionará una experiencia sin igual de ver en múltiples plataformas y pantallas, alcanzando a los aficionados donde y como deseen.

Breeders’ Cup: Por donde se pueden ver el Campeonato de Criadores

El Campeonato Mundial de Criadores 2025 incluirá nuevamente 14 carreras de Grado 1 y más de $30 millones en premios, congregando a los caballos, dueños, criadores, preparadores y jinetes más destacados del deporte en el evento más importante del mundo de las carreras.

Del Mar, albergará por cuarta vez a la Breeders' Cup, después de una edición récord en 2024 que atrajo a 61 competidores internacionales (la cifra más alta en la historia del evento) y logró un nuevo récord mundial de apuestas de $203.7 millones.

Durante los dos días del festival, NBC Sports producirá más de 10 horas de cobertura en vivo por NBC, USA Network y Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal. Como complemento a las transmisiones de NBC Sports, FanDuel TV ofrecerá cobertura continua en vivo de cada carrera del Campeonato y de la cartelera preliminar a través del Players' Show de la Breeders' Cup, disponible en FanDuel TV, BreedersCup.com, la aplicación móvil oficial de la Breeders' Cup, las principales plataformas de ADW y canales de transmisión simultánea a nivel mundial.



Como parte de una estrategia de distribución en vivo más amplia, el Players' Show también se transmitirá a través de los canales oficiales de la Breeders' Cup en YouTube, Facebook y X, brindando acceso en tiempo real a la audiencia digital y global. La cobertura en vivo de NBC de las 14 carreras del Campeonato también se transmitirá en vivo por Peacock.

El Campeonato Mundial de 2025 también se transmitirá a más de 180 países de todo el mundo, con transmisiones en vivo por ITV4, Sky Sports Racing y Racing TV en el Reino Unido, Virgin Media en Irlanda, ESPN en Latinoamérica, Green Channel, Abema TV y Netkeiba en Japón, Sportsnet en Canadá, SuperSport en África, FanCode en India y más.