Estos son los puestos de partidas de las pruebas para la Breeders’ Cup 2025

La edición 42 de la Breeders' Cup, que se celebrará en el hipódromo de Del Mar, ubicado en San Diego, California, está lista para el 2025. La Breeders' Cup se lleva a cabo en Estados Unidos desde 1984 y consiste en una serie de carreras equinas. Es uno de los acontecimientos hípicos más conocidos del país, solo por detrás de la Triple Corona (Belmont Stakes, Kentucky Derby y Preakness Stakes).

En Estados Unidos, se llevarán a cabo 14 pruebas reservadas para los ejemplares más destacados del mundo con el fin de alcanzar la mayor hazaña deportiva hípica. Se distribuirán 34 millones de dólares entre las carreras elegidas.

Puestos de partidas para las Breeders’ Cup del viernes

Las cinco carreras de la Breeders' Cup del viernes cuentan con potros de dos años. Estos serán los puestos de partidas en cada una de ellas organizadas en el orden en que se correrán.

Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint, 5:45 p.m hora de Venezuela

True Love, quien ganó el Cheveley Park (G1) el 27 de septiembre en Newmarket, Inglaterra, abre el desfile de Coolmore para el entrenador Aidan O'Brien. La potranca No Nay Never trae un récord de 6: 3-3-0 en Europa, mientras O'Brien busca su 21.ª victoria en la Breeders' Cup y romper su empate con el fallecido D. Wayne Lukas en el récord de su carrera.

Breeders' Cup Juvenile Fillies, 6:25 p. m.

Bottle of Rouge y Explora, obtuvieron el primer y segundo puesto en la Del Mar Debutante (G1) para el entrenador Bob Baffert. De esta manera, podrían terminar encabezando las apuestas para esta revancha en el mismo circuito. Las 19 victorias de Baffert las sitúan empatadas con Chad Brown en el tercer puesto de la lista de entrenadores de la Breeders' Cup.

Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf, 7:05 p. m.

Precise, quien ha ganado cuatro carreras consecutivas para O'Brien, se perfila como la gran favorita. La potranca Starspangledbanner logró victorias en Grupo 1 el mes pasado en el Moyglare Stud de siete furlongs y la Fillies' Mile.

Breeders' Cup Juvenile, 7:45 p. m.

Todd Pletcher entrena a Ned Toffey, quien ha salido fulgurante de su establo para ganar sus tres carreras. Ganó su debut y el Hopeful (G1) en Saratoga, y luego el Breeders' Futurity (G1) del 4 de octubre, con dos curvas y una distancia de 1 1/16 millas en Keeneland.

Breeders' Cup Juvenile Turf, 8:25 p. m.

Incluso si O'Brien no arrasa en los campeonatos de césped del viernes, podría ser el favorito en los tres. Gstaad, también hijo de Starspangledbanner, es un potro que ha terminado segundo en tres carreras consecutivas, la más reciente el 11 de octubre en la Dewhurst (G1) de siete furlongs. Alcanza la milla por primera vez.

Puestos de partidas para las Breeders’ Cup del sábado

Las nueve carreras del sábado que complementan las 14 carreras que componen el Campeonato de Criadores, van en el orden en que se disputarán.

Breeders' Cup Filly & Mare Sprint, 3:00 pm

La ganadora de Grado 1, Sweet Azteca, no tendrá que lidiar con Kopion, quien, en cambio, tenía como objetivo debutar con los machos en la Breeders' Cup Sprint. La yegua de 5 años, criada en casa por Pam Ziebarth y por Sweet Azteca, regresó este verano tras un descanso de nueve meses y un cambio de cuadra de Michael McCarthy a Richard Baltas. Respondió ganando el Great Lady M (G2) y el Rancho Bernardo Handicap (G3).

Breeders' Cup Turf Sprint, 3:41 pm

Ag Bullet, ganador consecutivo para Baltas en Jaipur (G1) en Saratoga y Ladies Turf Sprint (G2) en Kentucky Downs, se enfrenta a Motorious, cuya racha ganadora de tres carreras para Phil D'Amato incluye Joe Hernández (G2), Daytona (G3) y Green Flash Handicap (G1).

Breeders' Cup Sprint, 4:21 pm

El ganador del Premio Eclipse, Straight No Chaser, regresa con el entrenador Dan Blacker para intentar recuperar su forma y repetir. Lo tendrá difícil contra caballos como Bentornato, subcampeón del año pasado, e Imagination, ganador del Campeonato de Velocidad de Santa Anita (G2) de Baffert. Ah, sí. Kopion está lista con sus dos victorias de Grado 1 y dos segundos puestos en stakes de grado este verano.

Breeders' Cup Distaff, 5:01 pm En este enlace

Breeders' Cup Turf, 5:41 pm

Rebel's Romance puede llegar donde ningún caballo ha llegado antes al ganar por tercera vez en la Breeders' Cup Turf. El castrado de 7 años ganó en 2022, se saltó la prueba de 2023 y regresó en 2024 para ganar para el entrenador Charlie Appleby. La potranca de tres años Minnie Hauk, quien obtuvo un sólido segundo puesto contra los chicos en el Prix de l'Arc de Triomphe (G1), típicamente empapado, representa una gran amenaza para Coolmore y O'Brien.

Breeders' Cup Classic, 6:25 p. m. En este enlace

Breeders' Cup Mile, 7:05 p. m.

Notable Speech intenta mejorar su tercer puesto en la Milla del año pasado. Esta vez, el potro Dubawi de 4 años de Godolphin llega con gran prestigio norteamericano, tras haber ganado para Appleby el 13 de septiembre en la Milla Woodbine (G1). Appleby ha ganado la Breeders' Cup Mile tres de los últimos cuatro años con tres caballos diferentes.

Breeders' Cup Dirt Mile, 7:45 p. m.

Tras 15 meses de descanso, Nysos regresó para Baffert y terminó empatado en el segundo puesto del Churchill Downs (G1). Además, el potro Nyquist de 4 años ha ganado cinco veces, con una victoria en julio en Del Mar en el San Diego Handicap (G2). Una contusión en un casco lo mantuvo fuera del Pacific Classic (G1). White Abarrio, ganador del Classic 2023, también está en la carrera, al igual que Mystik Dan, ganador del Kentucky Derby 2024, y, no menos importante, Full Serrano, actual campeón de la Dirt Mile.

Breeders' Cup Filly & Mare Turf, 8:25 p. m.

América presenta a She Feels Pretty, una potranca de 4 años que ganó para la entrenadora Cherie DeVaux en el EP Taylor (G1) en Woodbine en agosto. Europa contrarresta con Cinderella Dream, tres veces ganadora de alto nivel y segunda para Appleby en el Filly & Mare Turf del año pasado.