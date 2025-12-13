Victor Wembanayama degrada a Nikola Jokic y enciende un escándalo en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

Las declaraciones de la joven superestrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, han sacudido el panorama mediático y deportivo de la NBA. En una entrevista reciente que rápidamente se hizo viral, el pívot francés, considerado la promesa más grande en décadas, compartió su perspectiva audaz sobre la jerarquía actual de la liga, poniendo en tela de juicio el reinado absoluto del serbio Nikola Jokic, dos veces MVP de la NBA y campeón reinante.

Wembanyama, conocido tanto por su talento generacional en la cancha como por su confianza fuera de ella, fue categórico en su análisis. Si bien reconoció la brillantez ofensiva de la estrella de los Denver Nuggets, no dudó en afirmar que, en el "cómputo global", Jokic no ostenta el título de mejor jugador de la liga.

El Análisis de 'Wemby': Ofensiva vs. Global

El argumento central del francés se centra en la distinción entre la habilidad ofensiva pura y la contribución total al juego.

"Nikola Jokic es, sin duda, el mejor jugador ofensivo del mundo en este momento. Su visión de la cancha, su pase y su capacidad para anotar en cualquier situación son inigualables. Pero la NBA es un juego de ambos lados de la cancha," explicó Wembanyama.

Según el joven talento, la ecuación del "mejor jugador" debe incluir la defensa y el impacto físico en todas las facetas del encuentro. En su valoración, dos nombres sobresalen para reclamar el trono global: Shai Gilgeous-Alexander de los Oklahoma City Thunder y Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks.

Shai Gilgeous-Alexander (SGA): Wembanyama destacó la eficiencia, la capacidad de clutch y la sólida defensa perimetral de SGA como factores decisivos que lo elevan en la balanza global.

Giannis Antetokounmpo: El francés elogió la capacidad dominante de Antetokounmpo en ambos extremos de la cancha, citándolo como un ejemplo de fuerza bidireccional, capaz de impactar con igual ferocidad en ataque y defensa.

La Autoafirmación y el Futuro del Trono

Quizás la parte más llamativa y reveladora de la declaración de Wembanyama fue su inclusión de sí mismo en la conversación de los mejores. Al ser consultado sobre quién se visualiza en la cima de la pirámide de la NBA, el pívot de 2,24 metros no titubeó al expresar su objetivo final.

"Si me preguntas quién es el mejor ahora en el sentido más amplio, pondría a Shai y Giannis por delante, debido a la consistencia que han demostrado. Pero si me preguntas quién será el mejor jugador de la NBA en un futuro muy cercano, o incluso quién ya tiene el potencial para serlo, la respuesta soy yo," afirmó con una confianza que raya en la profecía.

Esta autoafirmación subraya la mentalidad implacable que ha caracterizado al fenómeno francés desde su llegada a la liga. Su enfoque en el desarrollo bidireccional, combinando su capacidad de tiro y manejo de balón con una defensa de élite gracias a su envergadura, le permite proyectarse no solo como una futura estrella, sino como el dominador de la liga.