¡Dice adiós! Lanfranco Dettori anunció su retiro después de las Breeders’ Cup

El jockey italiano hará una gira suramericana

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 04:50 pm
Cortesía
Hace minutos el jinete italiano Lanfranco Dettori, en un mensaje encriptado en su red social “X” anunció su retiro de las carreras de caballos en Estados Unidos, y anuncia que concluirá su carrera en Sudamérica.

Hoy, el jinete italiano anunció que Argentina, Chile y Uruguay son algunos de los posibles destinos para la gira de despedida del famoso jinete. Frankie Dettori, un jinete italiano, divulgó hoy a través de sus redes sociales que se retirará tras la Breeders' Cup del siguiente fin de semana en Del Mar, concluyendo así una de las trayectorias más renombradas en el turf contemporáneo.

Dettori declaró que su propósito es retirarse con una gira de despedida por Sudamérica, la cual podría abarcar actuaciones en Argentina, Uruguay y Chile. Lanfranco Dettori, dice; “Después de las Breeders’ Cup el sábado, me retiraré de las carreras en los Estados Unidos y concluiré mi carrera con dos paseos en Sudamérica, algo que siempre he querido hacer”

Dettori, continua; “Ha sido un honor competir al más alto nivel de este deporte durante más de cuatro décadas. Estoy profundamente agradecido con mi familia, los propietarios, los entrenadores, el stable Statt y, por supuesto, los partidarios que han hecho posible mi carrera”.

Así mismo, indica: “Desde el fondo de mi corazón, gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de este increíble viaja”

Finaliza, firmando: Adiós, Frankie

 

 

Estados Unidos Hipismo La Rinconada Breeders' Cup LVBP
Miércoles 29 de Octubre de 2025
