El camino de Euro/Medio Oriente al Kentucky Derby (G1) continuó el sábado en Inglaterra en el hipódromo de Doncaster, donde Hawk Mountain (IRE) ganó el Trofeo William Hill Futurity (G1), liderando en un resultado 1-2-3 para el entrenador Aidan O'Brien. Además, para el entrenador líder significó su triunfo número 12 en este evento de alto nivel y gana 10 puntos para el Derby de Kentucky.

Kentucky Derby: Hawk Mountain suma puntos para el Derby de Las Rosas

Hawk Mountain, se fajo durante toda la carrera bajo la dirección del jinete Ronan Whelan, con una lucha con Action mientras el favorito Benvenuto Cellini, se mantuvo en la pelea, pero se tambaleaba en terreno interno. En la meta, Hawk Mountain, cruzo la raya por medio cuerpo sobre Action, y con Benvenuto Cellini a 2 3/4 cuerpos en la tercera casilla, en una carrera que solo tuvo a cinco ejemplares juveniles de dos años.

Hawk Mountain, un potro hijo Wootton Bassett montado por Ronan Whelan, terminó la carrera de una milla en 1:43.85 en césped clasificado como pesado y le proporcionó a O'Brien su décima segunda victoria en la carrera. La carrera fue clasificatoria para el Derby de Kentucky y otorgó puntos en una escala de 10-5-3-2-1 a los cinco primeros finalistas para la elegibilidad inicial en el clásico del 2 de mayo en Churchill Downs.

Hawk Mountain, propiedad Derrick Smith, Sra. John Magnier y Michael Tabor, nacido y criado en el Coolmore, dejó ahora su récord en tres victorias en su cuarta presentación, con una producción para sus conexiones de $248.085. Para este potro significó su primera victoria en carreras de Grupo.