Irad Ortiz Jr., se tituló campeón en el Fall Meet de Keeneland

Este fin de semana culminó el Fall Meet de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, campeonato que duro 17 de días en la cual el jockey de Puerto Rico Irad Ortiz Jr., tuvo 25 victorias en la reunión, y el entrenador Brad Coz, con sus dos victorias en el cierre del sábado logró superar a Brendan Walsh, y Spendthrift Farm lideró a todos los propietarios con seis victorias.

El jinete Irad Ortiz Jr., el entrenador Brad Cox y el propietario Spendthrift Farm encabezaron sus respectivas categorías por victorias, en el recién finalizado meeting fall de Keeneland. El campeón de los jinetes puertorriqueño Ortiz Jr., obtuvo su segundo título como jinete líder de Keeneland, este año acumuló 25 victorias, impulsadas por tres victorias en los últimos tres días de carrera.

Ortiz, también el jinete líder del Torneo de Primavera de 2024, obtuvo ocho victorias más que Tyler Gaffalione, quien quedó en segundo lugar. Le siguieron su hermano, José Ortiz (16 victorias), y Luis Sáez (15). El jinete John Velazquez, miembro del Salón de la Fama, tuvo una temporada destacada al ganar 13 victorias e igualar una marca de 27 años. Velázquez ganó cinco carreras el 4 de octubre —algo que ha logrado dos veces en su carrera— y ganó siete stakes durante la temporada, igualando al miembro del Salón de la Fama Pat Day, quien ganó siete stakes durante la Carrera de Otoño de 1998.

La carrera por el título de entrenador líder se definió el último día, cuando Cox ganó dos carreras para un total de 12 victorias en la temporada, superando a Brendan Walsh con 11 victorias y asegurando para Cox su octavo título como entrenador líder. En la Competición de Primavera de este año, él y Walsh compartieron el título.

En cuanto las victorias de los entrenadores mas ganadores de todos los tiempos en Keeneland, que antes del inicio de la temporada estaba a cargo de Rusty Arnold y Bill Mott, se distanció un poco cuando Arnold ganó dos carreras para alcanzar 309 victorias. Mott obtuvo una victoria durante la competencia, alcanzando su victoria 308 en Keeneland.