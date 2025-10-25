Imparable: Irad Ortiz Jr. sella el meeting con un "back to back" y se lleva el liderato absoluto en Kenneland

Suscríbete a nuestros canales

La "máquina" de ganar carreras, el jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr., mostró una vez más su potencial al sellar de forma brillante el Fall Meet de Keeneland, el cual comenzó el pasado 3 de octubre y culminó con un programa de diez competencias este sábado 25 del presente mes.

El boricua cerró la jornada final por todo lo alto, con dos victorias consecutivas que demostraron su excelente momento. El primer lauro destacado fue en el Hagyard Fayette Stakes (G3), que tenía una bolsa de premio a repartir de $350.000 y era una de las pruebas centrales, donde condujo a la nieta de Tapit, Hit Show. La yegua se impuso con autoridad y generó un dividendo de $9.14 a ganador en las taquillas.

No conforme con esa conquista selectiva, el estelar jinete de Puerto Rico cerró su tarde de triunfos en la última carrera al llevar a la victoria al caballo castaño de dos años Chambersville en un recorrido de 1.800 metros.

Campeón indiscutible del Fall Meet Estados Unidos Keeneland

Estas victorias impulsaron a Irad Ortiz Jr. a conseguir un nuevo galardón en su laureado haber. El boricua se consagró como el jinete más ganador del meeting al acumular un total de 25 triunfos.

Esta cifra le permitió dejar en el segundo lugar de la tabla al jinete estadounidense Tyler Gaffalione, quien registró 17 victorias. Por su parte, el hermano de Irad, José Luis Ortiz, obtuvo 16 lauros, mientras el panameño Luis Sáez acumuló 15 victorias para terminar en el quinto lugar de la estadística.

Carrera histórica

El puertorriqueño, que ya suma 15 años de brillante carrera, ostenta un impresionante palmarés que ratifica su élite a nivel mundial. Ortiz Jr. totaliza 4.345 victorias en 21.383 presentaciones, un registro que incluye 771 triunfos tipo stakes y 369 victorias en carreras Graded Stakes.