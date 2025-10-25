Marcos Meneses firma una victoria de infarto en el Sunshine Meet de Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este sábado 25 de octubre del 2025, el hipódromo de Gulfstream Park fue protagonista de otra jornada de carreras del Sunshine Meet, pues cumplió una programación de 11 competencias que incluyó un Stakes sin grado.

Gulfstream Park: Marco Meneses victoria Sunshine Meet

La segunda carrera de la jornada sabatina se disputó un Claiming de $31.000, para yeguas de tres y más años, en distancia de 1.100 metros en tapeta, además de una nómina de 10 competidoras.

La victoria se la llevó la zaina tresañera Motown Omi (número 4), con la monta del jinete venezolano Marcos Meneses en yunta con Michael Yates.

Desde el mismo momento de la partida, la pupila de Yates comandó la competencia por la parte interna y aún con el acoso de Chill Bean (número 10) en los metros finales, Motown Omi no se resistió y terminó de cruzar al espejo de extremo a extremo. Dejó parciales de 22’’63 para 400 metros, 45’’35 para 800, los 1.000 metros en 57’’28 para cerrar el tiempo en 1.03’’65 para el tiro de 5 1/2 furlones (1.100 metros).

La yegua ganadora es un producto de Mo Town en Awesome Omi por Awesome Again, la cual consiguió su segundo triunfo en cinco presentaciones y abonó dividendo de $9,20 a ganador, $5,80 el place y $3,80 el show.

Mientras tanto, para el jockey venezolano Marcos Meneses es su novena victoria en el presente Sunshine Meet, seguidamente alcanza la número 54 del año, para luego quedar en 519 victorias de por vida en Estados Unidos.