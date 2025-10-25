Junior Alvarado triunfa en el Iroquois Stakes de Aqueduct con espectacular atropellada

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo selectivo ofreció grandes emociones en el circuito neoyorquino. En el marco del meeting Belmont At The Big A, el recinto de Aqueduct lleva a cabo una jornada espectacular que contempla 11 carreras, con un énfasis especial en la programación selectiva, al incluir ocho pruebas catalogadas como stakes sin grado.

La emoción venezolana no se hizo esperar en la octava carrera, la cual sirvió de escenario para una nueva edición del Iroquois Stakes, una prueba reservada para yeguas de tres y más años sobre un recorrido de 1.300 metros en la pista de arena.

Alvarado y Sterling Silver, una combinación ganadora: Estados Unidos Carreras

El jinete criollo Junior Alvarado, una figura consolidada en los Estados Unidos con más de 2.000 victorias de por vida, tenía cuatro compromisos en la tarde. Su actuación estelar llegó a la altura de la octava prueba, donde condujo a la tordilla Sterling Silver hacia un triunfo vibrante.

En un movimiento táctico espectacular, Alvarado guio a su ejemplar por el centro de la cancha, desatando una poderosa atropellada en los metros finales que le permitió cruzar el disco en ganancia. La hija de Cupid en Sheet Humor (por Distorted Humor) demostró una gran capacidad de remate para llevarse la victoria en una contienda reñida.

Los parciales de la carrera, que sirvieron como testigos de la velocidad impuesta, se marcaron en 22.42 para los 400 metros iniciales, 45.31 en los 800 metros y 69 para los 1.200 metros, con un recorrido final de 75 exactos.

Récord consolidado y logros de la temporada: Junior Alvarado

Con este nuevo éxito, la ficha ganadora se consolidó con un dividendo de $6.00 a ganador, $4.14 el place y $2.34 show. Sterling Silver eleva su récord a 10 triunfos en 35 actuaciones, lo que refirma su potencial en las lides selectivas.

El resto de las posiciones selectivas se completaron con el número (6) Stonewall Star en el segundo lugar, (3) My Mane Squeeze en el tercero, y (7) Sunday Girl en la cuarta posición.

Para el jinete Junior Alvarado, esta conquista no solo representa un nuevo stakes en su palmarés, sino que también impulsa significativamente sus estadísticas: alcanza las 96 victorias en la temporada de 2025 y acumula un total de 2.291 triunfos de por vida en Norteamérica. Además, el Iroquois Stakes se convierte en el stakes sin grado número 27 que el criollo añade a su brillante campaña anual, donde demuestra que sigue con fuerza dominante en los hipódromos de la Gran Manzana.