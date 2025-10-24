Hipismo

¡Renovación histórica! Las ventas de octubre concluyen con ganancias generales

Fueron vendidos 1087 yealings en cuatro días

Por

Darwin Dumont
Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 03:57 pm
Suscríbete a nuestros canales

La venta de Yearlings de octubre de Kentucky de 2025, cuya cuarta y última sesión se llevó a cabo el jueves en Newtown Paddocks en Lexington, Kentucky, estableció nuevos récords de venta en todos los ámbitos, con $71,843,500 en ingresos brutos por 1097 vendidos, un promedio de $65,491 y una mediana de $30,000.

NOTAS RELACIONADAS

Fasig-Tipton: Nuevas marcas de ventas generalizadas

La jornada de la cuarta sesión de esta majestuosa subasta finalizó con la venta de una hija del semental con su primera generación, Yaupon, que encabezó la sesión al ser vendida por $400,000 a Dixiana Farm desde la consignación de Stoneriggs Farm. Esta potra castaña oscura o marrón es hija de la yegua ganadora Palace Malice, Ill Will, cuyo primer potro, Reb Five (Vekoma), ha ganado en dos carreras a los 2 años este año. Ill Will es media hermana de otros cuatro ganadores, incluyendo a Indian Gracey, ganador de stakes de Grado 1, y su familia inmediata incluye a Warbling, Distorted Passion y Mrs McDougal, ganadores de stakes de grado, entre otros. Hip 1542 se crió en Kentucky.

En total, se vendieron 1095 yearlings por $71,843,500, un aumento del 21.9% con respecto al récord establecido en 2024, cuando se vendieron 1125 yearlings por $58,940,000. El promedio aumentó un 25%, a $65,491, desde el promedio récord del año pasado de $52,392. La mediana de $30,000 también marcó un nuevo récord de venta, un aumento del 50% con respecto a la mediana de $20,000 de 2024. La tasa de RNA fue del 18.0%.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada Carreras
Viernes 24 de Octubre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo