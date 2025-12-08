El “Lobo” Jaramillo comanda legión venezolana el domingo en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo, el hipódromo de Gulfstream Park presentó una jornada de 11 competencias, como parte del Championship Meet que se celebra en el mencionado óvalo. En dicho evento, cuatro de las carreras fueron ganadas por jinetes venezolanos.

Jaramillo lidera la jornada dominical en Gulfstream Park

La primera de las victorias venezolanas ocurrió en la primera competencia con el jinete Samy Camacho, quien se impuso en un Maiden Claiming para potros de dos años. Montando a Laser, completó un recorrido de 1.700 metros en un tiempo de 1:43.2 (103.2 segundos), generando dividendos de $11.00 a ganador, $5.60 el place y $3.60 el show.

Posteriormente, llegaría el turno de Emisael Jaramillo en la quinta prueba. Ganó un Allowance Optional para potros de dos años con Alpyland, entrenado por Mark Casse. La dupla marcó un tiempo de 1:35.1 (95.1 segundos) en 1.600 metros sobre grama, pagando $4.40 a ganador, $3.00 el place y $2.40 el show.

Junior Alvarado se uniría a la lista de ganadores en la séptima competencia, a bordo de Better With Vino, del entrenador Anthony Margiotta Jr. Triunfaron en un Maiden Claiming de $38,000 para potras de dos años, cubriendo 1.200 metros en arena en 1:12.0 (72 flat).

Por último, Emisael Jaramillo repetiría su visita al círculo de ganadores en la octava prueba con Blue Slide Park, ejemplar del entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. La victoria se produjo en un claiming de $23.500, con distancia de 1.600 metros en arena, y un tiempo de 1:36.4 (96.4 segundos), pagando $4.40 a ganador.

Mención especial merece el zuliano inmortal Javier Castellano, quien, aunque no ganó, consiguió dos segundos y dos terceros lugares durante la jornada.