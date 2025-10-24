Junior Alvarado estará en cuatro Stakes durante el festival del Empire Showcase Day

Suscríbete a nuestros canales

El sábado de esta semana, en el hipódromo de Aqueduct, Nueva York, se realizará el día del Empire Showcase Day, que consiste en la reunión Fall de Belmont at the Big A y cuenta con una programación compuesta por 11 carreras. El jinete venezolano Junior Alvarado cuenta con cinco montas, cuatro de las cuales serán en pruebas clasificadas Stakes, valorada cada una por $200.000.

En total, hay 92 caballos criados en Nueva York inscritos para este evento especial, que incluye al actual Caballo del Año de NYTB My Mane Squeeze. El propósito es celebrar lo mejor de Nueva York durante el encuentro otoñal Belmont at the Big A en el día anual del Empire Showcase.

Belmont at the Big A: Junior Alvarado lleva cuatro stakes

El jinete venezolano Junior Alvarado, quien suma 94 victorias en la temporada, tiene para este sábado cinco montas en el hipódromo de Aqueduct, New York. Esta jornada, que cuenta con nueve selectivas, el jockey nativo estará presente en cuatro de ellas.

El primer compromiso de monta será en el Hudson Stakes por $200,000, programada para la segunda carrera de la cartelera; será un sprint de 1.300 metros, en la cual estará encima de Grand Opening para el entrenador W. Bailes.

En la tercera, Alvarado estará en el Turf Sprint Championship Stakes por $200,000 en 1.200 metros, sobre el lomo del ejemplar Bold Journey para el entrenador William Mott. La cuarta carrera guiará a Victory Hall en el Maid of the Mist de $200,000, en una milla para potrancas juveniles, para el entrenador John Ortiz.

En la octava se correrá el Iroquois de $200,000, donde está el actual Caballo del Año de NYTB, My Mane Squeeze. Junior Alvarado le toca llevar las riendas del ejemplar Sterling Silver para William Mott y cierra compromiso en la última de la tarde con el ejemplar Oat Coutour para Chris Englehart, por un Maiden Special Weight de $80,000.