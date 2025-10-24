¡Desconcertante! Le revocan licencia a jinete aprendiz en este hipódromo en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Comisarios del hipódromo de Delaware Park, actúan con mano dura, tras conocerse el fallo de suspensión para el jinete aprendiz de 35 años Marvin Rafael Fernández, que montó un caballo con probabilidades de 228-1 para ocupar el tercer lugar por medio cuerpo el jueves pasado.

Delaware Park: Jinete aprendiz suspendido en Delaware

Marvin Rafael Fernández, un aprendiz d 35 años, realizó tres actuaciones entre el miércoles 15 y jueves 16, una de sus monturas fue de 228-1 en la taquilla donde llegó tercero muy cerca del ganador. Luego su licencia fue revocada al día siguiente por los comisarios de esa pista, quienes determinaron que en el transcurso de tres carreras de prueba el 15 y 16 de octubre en las que Fernández terminó dos veces entre los premios, su "desempeño no fue satisfactorio según los estándares requeridos para mantener la licencia".

Fernández, quien ha tenido cinco montas de por vida en 2024-25 y había estado montando la semana pasada bajo una licencia "temporal" en el nivel de aprendiz de 10 libras, ahora solo podrá conservar su licencia de jinete de ejercicio, según el fallo del 17 de octubre firmado por los comisarios de Delaware Joelyn Rigione, Robert Colton y William Troilo.

Aunque Fernández no tuvo otros fallos en su contra durante su período de prueba y no hubo menciones de incidentes adversos ni en los gráficos oficiales ni en los informes diarios de los comisarios para las dos fechas que corrió la semana pasada, los comisarios le ordenaron aparecer en las revisiones de películas del día siguiente después de cada una de sus carreras el 15 y 16 de octubre por razones de "cultivo", según las notas a pie de página en los informes diarios.

En la tercera carrera, el 15 de octubre, Fernández estuvo cerca de la parte de atrás durante la mayor parte de una ruta de reclamo de nueve caballos y terminó superando solo a otro participante.

En la cuarta carrera, el 16 de octubre, lideró desde la barandilla durante la mayor parte de un sprint de cuatro caballos antes de ser superada por un favorito en la recta final mientras se aferraba al segundo lugar.

En la sexta carrera del 16 de octubre, Fernández, a bordo del 228-1 Midnight Getaway "chocó con un enemigo interno al comienzo, se clasificó en el camino cuatro, giró hacia el camino siete al girar hacia el carril y se recuperó para el espectáculo", según la tabla de Equibase.