Dayanara Torres llora de dolor por la muerte de un ser querido

Suscríbete a nuestros canales

La actriz, conductora y Miss Universo 1993, Dayanara Torres, hizo público el dolor que siente en su corazón por la muerte de Rafael Ithier. El músico que fue el creador del popular “Gran Combo de Puerto Rico”, murió el sábado 6 de diciembre en su residencia de Bayamón.

El artista que hizo que la agrupación brillara en los cinco continentes, falleció a la edad de 99 años, dejando un dolor en sus familiares y amigos, como Torres, quien se mostró muy conmovida por la partida de manera natural de Rafael.

Lágrimas de Dayanara Torres

En el show de Enrique Santos, la belleza boricua comentó que vivió momentos muy personales con el fallecido, en especial una presentación en la subió al escenario con él y el Gran Combo para bailar.

El momento hizo aflorar las emociones de Torres, con lágrimas por lo vivido y el recuerdo que siempre tendrá atesorado en su corazón.

“¡Uy, me dio cosita! Es que son muchos recuerdos de mi papá bailaba una salsa bien suavecita, mirando a mi mamá y a mi papá aprendí (a bailar salsa)", comentó.

Un video de emoción

El clip mostrado en el show de Enrique , se aprecia a la expareja de Marc Anthony, bailando muy suelta con la orquesta en un concierto, un recuerdo maravilloso en el que entonaba el popular tema “A la reina”.