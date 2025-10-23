Llegan los Empire Showcase Day con premiación de $1.900.000 en New York

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en el hipódromo de Aqueduct, New York, donde se lleva a cabo el meeting Fall de Belmont at the Big A., tiene previsto una cartelera de 11 carreras que se define como el Empire Showcase Day, con un total de 92 caballos criados en Nueva York, incluido el actual Caballo del Año de NYTB My Mane Squeeze, están inscritos para la jornada especial en el encuentro de otoño Belmont at the Big A para celebrar lo mejor de Nueva York en el Empire Showcase Day anual.

Belmont at the Big A: Casi dos millones de dólares serán repartidos el sábado

El Día de Exhibición del Empire, es el principal evento de campeonato de otoño para la cría y las carreras de caballos en Nueva York. Una cartelera de 11 carreras, que incluye nueve carreras tipo Stakes para caballos criados en Nueva York, incluyendo el Campeonato de Sprint de Césped de Nueva York, el día destaca la extraordinaria variedad, talento y competitividad de los caballos criados en el Empire State.

La lucrativa cartelera incluye nueve carreras stakes con un valor total de $1.9 millones, destacando dos eventos de nueve furlongs para caballos de 3 años o más con un valor de $250,000 cada uno: el Empire Classic y su contraparte para potras y yeguas, el Empire Distaff, como las carreras centrales de este sábado 25 de octubre.

Bank Frenzy, de LSU Stables y ganador de múltiples stakes, encabeza el Empire Classic, llega con a esta carrera con tres victorias en stakes en cinco actuaciones este año para el entrenador Rudy Rodríguez. Su última actuación fue un quinto lugar en el John Morrissey, en julio en Saratoga. Lleva la monta de Manuel Franco. Esta prueba contará con siete participantes.

En la Empire Distaff, se presenta Vehemente como la potencial ganadora de este evento que fue reservada para séptima de la tarde. La entrenada por Joe Sharp, hija de Vekoma tiene un récord de 4 victorias, 1 segundo y 3 terceros en ocho actuaciones este año, incluyendo una victoria en la Fleet Indian, el pasado mes de agosto en Saratoga. Sus rivales de nuevo serán Kay Cup y Valtellina, que fueron derrotadas por ella.

La jornada del sábado inician a las 12:10 p.m., con el Sleepy Hollow de $200,000, con seis juveniles en acción. El Hudson Stakes por $200,000, será en la segunda carrera un sprint de 1.300 metros. En la tercera, se corre el Campeonato de Sprint de Césped de Nueva York de $200,000 en 1.200 metros.

La cuarta cuarta carrera presenta el Maid of the Mist de $200,000, en una milla para potrancas juveniles. El Mohawk de $200,000 se correrá en la sexta carrera, una prueba de césped en 1.700 metros para caballos de 3 años en adelante. Luego llega el Empire Distaff, y acto seguido en la octava el Iroquois de $200,000, donde está el actual Caballo del Año de NYTB, My Mane Squeeze con la monta de Ricardo Santana, Jr., propiedad del WinStar Farm, donde busca recuperarse de un comienzo problemático en el Resorts World Casino Ballerina de Grado 1 el 23 de agosto en el Spa, donde quedó en sexto lugar de 7 antes de ser suavizada y retirada.

La novena carrera se corre el Ticonderoga de $200,000, una prueba de césped en 1.700 metros para potrancas y yeguas de 3 años en adelante. La jornada selectiva de la tarde la cierra el Empire Classic Stakes.