Katy Perry publica tiernas imágenes junto a su novio, Justin Trudeau

El pasado 6 de diciembre de 2025, Katy Perry compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos que dan por sentado lo que durante meses muchos especularon, ella y Justin Trudeau ya no esconden nada.

Entre sonrisas, sushi, selfies “mejilla con mejilla” y momentos de complicidad durante su gira mundial, la cantante decidió hacer su romance público de la forma más moderna a poco tiempo de haber finalizado su romance con Orlando Bloom.

La complicidad de Katy Perry y Justin Trudeau

La publicación fue acompañada por una simple frase: “Tiempos de Tokyo en tour y más”, junto a emojis de corazón, flores y elementos navideños, un detalle que bastó para confirmar lo que los paparazzi y pruebas visuales ya venían sugiriendo.

La historia entre Perry y Trudeau no nació con ese post viral. Ya en julio ambos habían sido vistos cenando juntos en Montreal, y poco después el exprimer ministro canadiense apareció entre el público de un concierto de la cantante.

Más adelante, en octubre, una salida nocturna en París, donde fueron captados de la mano, alimentó aún más los rumores. Pero fue la escapada conjunta a Japón durante la gira de Perry lo que sirvió como contexto para su “salida del clóset” mediática.

Las imágenes muestran escenas íntimas como compartiendo comida, paseando por una exhibición de arte, disfrutando de su compañía. Incluso hubo un encuentro con el exprimer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa Kishida, quien, después los presentó públicamente en redes como “pareja”.

Reacciones globales

El anuncio no pasó desapercibido y medios de entretenimiento, farándula y hasta del ámbito político se hicieron eco. Para muchos, este cruce entre una superestrella del pop y un exjefe de gobierno resulta tan inesperado como fascinante.

Algunos califican esto como un “hard launch”, una declaración consciente de su relación en plena gira internacional. “La pareja más linda de todas”, “La forma en que se miran el uno al otro”, “Aww, encantador”, “Los amo a los dos juntos”, son algunos de los mensajes en Instagram.