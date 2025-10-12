Filtran imágenes de Katy Perry y Justin Trudeau en su momento más íntimo

Suscríbete a nuestros canales

Luego de varios meses de rumores sobre lo que se traían Katy Perry y Justin Trudeau... ¡ya es oficial!. En las últimas horas, las redes se abarrotaron de fotografías que muestran a la linda parejita en un día de sol y mucho amor.

Esto llega poco tiempo después que la cantante y Orlando Bloom, pusieran fin a su relación. En las fotografías se aprecia que, tanto la estadounidense como el famoso político están en su mejor momento sentimental.

Las fotos de Katy Perry y Justin Trudeau

Las fotos que ya corren por todo internet, muestran a Katy y al ex primer ministro canadiense besándose y abrazándose a bordo del yate de la cantante, frente a la costa de Santa Bárbara, California.

La escena habría ocurrido en septiembre, y las fotos dan fuerza a los rumores que desde julio venían apuntando a una conexión más allá de lo platónico entre ambos personajes.

En las instantáneas divulgadas por el Daily Mail, Katy aparece con un traje de baño negro mientras Trudeau está sin camisa y ambos intercambian cariño en la cubierta del yate.

Las especulaciones se remontan a cuando Katy y Justin fueron vistos cenando juntos en el elegante restaurante Le Violon de Montreal. Esa noche despertó curiosidad, pero hasta hoy no había pruebas visuales concluyentes.

Posteriormente, Trudeau asistió a uno de los conciertos de Perry durante su gira por Canadá, lo que potenció aún más las especulaciones.

¿Están reconstruyendo sus corazones?

Hasta ahora ni la intérprete de "Roar" ni Justin han hecho declaraciones oficiales al respecto. La ambigüedad, lejos de frenar el revuelo, parece nutrirlo.

No es menor que ambos llegaron recientemente de rupturas significativas: Katy se separó del actor Orlando en junio de 2025, con quien comparte una hija, Daisy Dove, mientras que Trudeau anunció el fin de su matrimonio con Sophie Grégoire en 2023 después de 18 años juntos.

Algunas fuentes cercanas al círculo de Katy advierten que, aunque la química entre ambos es evidente, hay preocupaciones sobre lo rápido que podría desbordarse todo.