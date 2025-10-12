Kylian Mbappé se confiesa sobre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé, el flamante atacante del Real Madrid y una de las figuras llamadas a dominar el fútbol mundial, ha ofrecido una perspectiva íntima sobre las dos máximas leyendas de la era moderna: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Las declaraciones del francés, que tuvo la oportunidad de compartir vestuario con el astro argentino, reafirman su profunda admiración por el portugués, su ídolo de infancia, y destacan el respeto y la humildad de Messi.

CR7 es su modelo a seguir

Kylian Mbappé no dudó en inclinar la balanza de la admiración personal hacia la estrella portuguesa. Asimismo, reveló detalles sobre su relación con el cinco veces ganador del Balón de Oro.

"Cristiano Ronaldo es mi modelo a seguir. Un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él. Me da consejos. Me ayuda. Es el número uno.", manifestó.

¿Cómo es jugar con Lionel Messi?

En cuanto a Lionel Messi, con quien coincidió durante dos temporadas en el París Saint-Germain (PSG), ofreció una visión de su experiencia personal y su trayectoria de ensueño, marcada por su deseo de jugar en el Real Madrid.

El campeón del mundo francés dejó claro el profundo respeto que le tiene al argentino, a pesar de que sus caminos en el fútbol de clubes nunca estuvieron alineados, dada su pasión por el eterno rival del FC Barcelona.

"Tuve la suerte de poder jugar con Leo Messi. Es totalmente normal, respeta a todos. Nunca pensé que jugaría con él porque mi sueño siempre fue el Real Madrid, nunca pensé en fichar por el Barcelona en mi vida."

El legado que han dejado Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el fútbol ha sido gigantesco, y a su vez, casi imposible de igualar. Las nuevas estrellas de la actualidad como Mbappé, Erling Haaland, Lamine Yamal, Jude Bellingham o Vinícius Jr., tienen de ejemplo a estas leyendas del deporte.