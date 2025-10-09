Kylian Mbappé revela detalles de su relación con Vinicius en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé será protagonista este domingo en el reconocido programa 'Universo Valdano' de Movistar. El ‘10’ del Real Madrid fue entrevistado por por Jorge Valdano, y Movistar ha revelado un extracto de esa entrevista.

Esos minutos de entrevista es sobre la relación entre Mbappé y Vinicius. "Tener a dos jugadores famosos en el mismo equipo, eso vende mucho papel, eso vende mucho", comienza diciendo el francés, agregando "la verdad es que tengo una relación muy buena con Vinicius. Muchísimo mejor este año porque nos conocemos muchísimo mejor".

"Es un grandísimo jugador y como persona, es una muy buena persona. Es normal, sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo", siguió diciendo Mbappé "al final, tenemos el mismo objetivo, ayudar al Real Madrid a ganar títulos.Pienso que si queremos ganar títulos, tenemos que estar los dos en nuestra mejor versión y ayudar a todo el equipo".

Jorge Valdano destacó cómo Mbappé "normaliza los que parecen problemas muy grandes", dijo el argentino. "Lo normalizo porque el día que vaya a tener un problema grande, espero que no pase, voy a decir que es grave", puntualizó Mbappé, para sentenciar que "la vida de un futbolista famoso, la vida de un futbolista del Real Madrid, eso no son cosas graves".