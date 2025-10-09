Erik Spoelstra será el nuevo seleccionador de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Estados Unidos se prepara para un nuevo ciclo al frente de su selección nacional masculina, y todo indica que Erik Spoelstra será nombrado como el próximo entrenador principal. El actual director técnico de Miami Heat apunta como próximo mandamás del 'Dream Team'.

Después de acompañar al combinado estadounidense en los Juegos Olímpicos de París 2024 donde se quedaron con la medalla de oro, el dirigente tomaría las riendas como próximo entrenador principal de los norteamericanos, de acuerdo con el reporte de Shams Charania.

El coach de 54 años ha tenido una presentación notable como estratega en la NBA, desempeño que destaca dos anillos de campeonato con la franquicia de la Florida, títulos que consiguió junto a LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh como principales figuras del equipo. El dirigente de Miami sucederá a Steve Kerr para el próximo Mundial y los Juegos Olímpicos de Verano de 2028, magno evento que se realizará en Los Angeles.

Erik Spoelstra se convertirá en el nuevo DT de Estados Unidos

Su experiencia, disciplina táctica y éxito en la NBA convierten a Erik Spoelstra en una elección natural para este rol. Además de eso, promoción al cargo principal representa una apuesta por la continuidad, pero también por una visión renovada del baloncesto estadounidense. Con él al mando, se espera que el Team USA mantenga su dominio global y siga formando talento de élite para las competencias más importantes del mundo.

El entrenador se ha mantenido como dirigente en el mejor baloncesto del mundo por 16 temporadas consecutivas. Además de sus dos sortijas, el coach también llevó a otras tres Finales de la NBA al Heat, cayendo en Dallas Mavericks (2011), San Antonio Spurs (2014) y Los Angeles Lakers (2020).

Asimismo, acumula un total de 897 partidos ganados entre ronda regular y Playoffs, ocupando el decimosexto peldaño entre los entrenadores más ganadores en la historia de la liga y el más ganador en la historia del Miami Heat.