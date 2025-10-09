NBA realizará partidos de pretemporada en China tras años de ausencia (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez desde 2019 se volverá a jugar encuentros de NBA en China. Dos enfrentamientos de pretemporada pondrán fin a dicha sequía. Así lo dio a conocer el comisionado adjunto, Mark Tatum.

La ruptura geopolítica se desató por un tweet publicado por Daryl Morey —entonces gerente general de los Houston Rockets, ahora de los Philadelphia 76ers— en apoyo a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong.

Suns vs. Nets

En este sentido, la NBA informó que los Brooklyn Nets y los Phoenix Suns, tendrán dos encuentros de pretemporada en la inmensa nación asiática, uno el viernes y el otro el domingo.

Los Nets y los Suns jugarán en el Venetian Arena de Macao, propiedad de Las Vegas Sands Corp. “Obviamente, sabemos que esto es genial para los Phoenix Suns y nuestra comunidad, toda nuestra organización y la NBA”, dijo el entrenador de los Suns, Jordan Ott.

“Creo que es fundamental para nosotros poder llevar la experiencia de los partidos en vivo, incluyendo los partidos en directo, a la mayor cantidad posible de aficionados de la NBA en todo el mundo”, declaró el comisionado adjunto de la NBA, Mark Tatum.

Según Tatum, en China más de 125 millones de personas practican el baloncesto. “Sin duda, China tiene una de las mayores bases de aficionados del mundo (…) Nuestra misión es inspirar y conectar a personas de todo el mundo a través del baloncesto”.

También hay dos partidos más planeados para la próxima temporada en China.