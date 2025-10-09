NBA: La 'bromita' de LeBron James le cuesta una demanda

Suscríbete a nuestros canales

LeBron James jugó con el corazón de toda la afición. La leyenda del baloncesto había prometido compartir "la decisión de todas las decisiones", un anuncio que prácticamente todo el mundo interpretó como su inminente retirada definitiva. Pero el "Rey" tenía otros planes. La esperada revelación resultó ser una astuta maniobra de marketing.

James apareció en sus redes sociales para desvelar que su gran anuncio era, en realidad, una alianza comercial con una marca de coñac. "Llevaré mi talento a Hennessy VSOP," declaró el alero de Akron.

La decepción que termina en los tribunales

La reacción a la jugada de LeBron fue inmediata y dividida: algunos la aplaudieron como una estrategia de marketing brillante, mientras que otros la condenaron como una burla innecesaria. Sin embargo, para un aficionado de los Lakers, esta "broma" ha cruzado una línea muy seria.

Según el informe de TMZ Sports, Andrew García, un seguidor de 29 años, se sintió obligado a actuar. Temiendo perderse la que podría ser la última vez que LeBron James jugara contra su exequipo, los Cavaliers, compró entradas. En medio de una disparada de precios, García desembolsó la impactante suma de $865.66 dólares por sus localidades para el partido del 31 de marzo.

Al enterarse de que la "gran decisión" era solo una campaña publicitaria, García no lo dudó: presentó una demanda contra la estrella en el tribunal de Los Ángeles. En su acusación, denuncia a James por "fraude, engaño, declaración falsa y cualquier motivo de recuperación legal".