¡No hay retiro! Esta es la gran "decisión" de Lebron James

LeBron James, el experimentado alero de 40 años, tomó la "decisión de todas las decisiones" y no fue su retiro... sino que anunció que sacará una nueva marca de cognac. Pues si, así como lo leen. luego de poner al mundo del baloncesto y del deporte en vilo, el tan esperado anuncio del "Rey" era la promoción de una botella de una bebida alcohólica.

La "decisión de todas las decisiones"

En horas de la tarde del lunes 6 de octubre de 2025, el afamado jugador y poseedor del récord de mayor cantidad de puntos en la historia de la NBA, LeBron James causó revuelo a propios y extraños al anunciar que dentro de tan solo algunas horas daría el anuncio de la que el mismo llamó: "La decisión de todas las decisiones".

Esto trajo revuelo dentro no solo del baloncesto, sino de todo el mundo del deporte, ya que LeBron James había hecho esto años antes cuando anunció su salida de Cleveland Cavaliers rumbo a Miami Heat por lo que todo el mundo esperaba que esta oportunidad anunciara su retiro de la liga.

La burla al mundo entero

Una burla. Eso es lo que terminó siendo el anuncio de James para fanáticos y no tan fanáticos. Los primeros afectados fueron los fanáticos de Lakers que compraron ayer las entradas para el último juego de la temporada del equipo californiano, ya que las entradas más baratas costaban 85$, pero tras haber dicho que tomaría esta decisión aumentaron a 445$, esperando ver el último juego de la carrera de James... pues se quedaron con las ganas.

Este fue un plan "maquiavélico" creado por el alero, ya que decidió utilizar la misma camisa que años atrás vistió para dar su primera "gran decisión", en fin LeBron James se burló del mundo entero.