NBA: Ni con Doncic, ni LeBron! La nueva figura de Lakers aun no entrena con sus compañeros

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Lakers se preparan para una nueva temporada de la NBA, con Luka Doncic y LeBron James como principales protagonistas, que nuevamente liderarán al quinteto purpura después de que ambos brillarán como dúo en la segunda mitad de la pasada campaña.

Para la venidera edición en los tabloncillos estadounidense, ambos figuras contarán con apoyo en la zona pintada, ya que Deandre Ayton será parte de la plantilla para 2025-26 y compartirá ese puesto como tercer estelar del equipo junto a Austin Reaves, quien buscarán consolidar su fantástico desempeño en la última zafra cuando promedió 20.2 puntos en 73 partidos.

A tan solo 13 días del inicio de la temporada de la NBA, Deandre Ayton ha revelado que aún no ha trabajado en cancha con Luka Doncic ni con LeBron James. Esta confesión ha generado sorpresa, considerando que la química entre las estrellas y su pívot es clave para el éxito de Los Angeles Lakers desde el primer partido de la venidera temporada.

Doncic y LeBron no ha entrenado con Deandre Ayton

La falta de trabajo conjunto entre Ayton y dos de las figuras más importantes de Los Angeles Lakers genera ciertas dudas sobre la preparación y química de cara a la campaña 2025-26 de la liga. Cabe destacar que, el equipo de JJ Redick busca mejorar su actuación de la anterior zafra cuando se quedaron en primera ronda de la Postemporada.

No lo he hecho. Es algo que estaré esperando, simplemente tengo que prepararme", declaró el centro de 2.13 metros a Daniel Starkand sobre si ha realizado trabajos especiales con Doncic y LeBron.

A pocos días del arranque de la temporada, estas declaraciones podrían encender las alarmas entre los aficionados angelinos. El interno ha disputados dos partidos en la vigente Pretemporada en la que ha convertido ocho puntos y 15 rebotes en 39 minutos en cancha.