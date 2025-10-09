El novato español Hugo González se lució en su estreno con Boston Celtics

Suscríbete a nuestros canales

Hugo González no tiende a desaprovechar los minutos en la cancha, aún si no cumple un rol estelar en el plantel al que pertenece. Y así lo demostró el español en su estreno con Boston Celtics en esta pretemporada 2025-2026, tras derrotar 121-103 a Memphis Grizzlies el pasado miércoles.

Desde su paso y formación en Real Madrid, el escolta de 1.98 metros ha demostrado ser un sexto hombre de calidad a muy temprana edad. Solo un partido le bastó entre los mejores basquetbolistas del mundo para reafirmarlo.

Un día para el recuerdo

Pese a no dejar números exorbitantes, el escolta de 19 años brilló en solo 18 minutos en cancha. En ataque, sumó 8 puntos (2 de 2 en tiros de 2, 1 de 2 en triples y 1 de 2 tiros libres) y 1 asistencia; mientras que en defensa, capturó 3 rebotes, logró 1 robo y completó 3 tapones (líder en este apartado).

Cabe destacar que, en ese mismo compromiso hubo un duelo entre españoles, puesto que Santi Aldama también destacó por parte del conjunto de Memphis. 12 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, registró el jugador interno de España.

Por su parte, González dio sus impresiones del partido y cómo viene redefiniendo el equipo su filosofía para la siguiente campaña.

"La defensa lo es todo. Si defiendes, puedes correr. Todos en este equipo quieren correr… Eso es lo que buscamos. Así que, en cuanto tengamos la defensa bien posicionada, cuando podamos correr, seremos muy, muy peligrosos", explicó el oriundo de Madrid.