Liga Española de Baloncesto 2025-2026: Fin de semana con Barcelona y Real Madrid por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La emoción del mejor baloncesto español regresa este fin de semana con una jornada imperdible de la Liga Española de Baloncesto (Liga Endesa) 2025-2026. Los fanáticos en Venezuela podrán disfrutar en vivo, gratis y en exclusiva de todos los mejores juegos por la señal abierta de Meridiano Televisión. Y en HD a través de Simpleplus, InterGo y NetUnoGo.

Además, el streaming gratuito estará disponible para que sintonices dondequiera que te encuentre. Sintoniza aquí meridiano.net/meridianotv.

Jornada del fin de semana

El espectáculo comenzará el sábado 11 de octubre con dos choques que prometen adrenalina desde el salto inicial:

Girona vs UCAM Murcia. A partir de las 12:00 del mediodía, abrirá la jornada con un duelo entre equipos con sed de victoria.

Gran Canaria vs Unicaja. Desde las 2:00p.m. disfrutarás de un clásico moderno entre dos de los clubes más sólidos de la competencia europea.

El domingo 12 de octubre el balón volverá al aire desde temprano, así que pon tu alarma.

Barcelona vs Lleida. A las 6:30 de la mañana, dará inicio la acción dominical con un compromiso para madrugadores y amantes del baloncesto táctico.

Baskonia vs Real Madrid. Cierre de lujo a la 1:00 de la tarde, un choque entre gigantes del baloncesto español con ganas de demostrar su poderío.

Los mejores juegos de esta jornada de la Liga Española de Baloncesto se disfrutan únicamente por Meridiano Televisión, la casa del baloncesto en Venezuela.