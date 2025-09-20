Boston Celtics optimistas con el regreso de Jayson Tatum

Suscríbete a nuestros canales

Los Boston Celtics han emitido hoy una actualización positiva sobre el estado de Jayson Tatum, la estrella de la franquicia, revelando que el equipo está "extremadamente entusiasmado" con el progreso de su recuperación. El jugador ha estado rehabilitándose de una lesión en el tendón de Aquiles, y su dedicación al proceso ha sido un factor clave para su notable avance.

Tatum, la figura que los Celtics esperan con ansias

Según fuentes cercanas a la organización, Tatum ha demostrado un compromiso inquebrantable con su rehabilitación, lo que ha generado un optimismo generalizado dentro de los Celtics. "Ha sido un asiduo en las instalaciones del equipo mientras se recuperaba de su lesión", comentó una de las fuentes. "Ha estado casi todos los días durante meses. Es un testimonio de su ética de trabajo y de su deseo de volver a la cancha al 100%".

La lesión, que se produjo durante la temporada baja, generó inicialmente cierta preocupación entre los aficionados y la prensa. Sin embargo, la celeridad y la seriedad con la que Tatum ha abordado su recuperación han disipado cualquier duda.

Su presencia constante en el centro de entrenamiento, trabajando con el equipo médico y de rendimiento, no solo ha acelerado su proceso, sino que también ha servido como un ejemplo de liderazgo para el resto de la plantilla.

"El equipo médico está muy impresionado con cómo ha respondido su cuerpo al tratamiento", añadió la fuente. "Jayson ha seguido el plan al pie de la letra, y los resultados están a la vista. Su fortaleza mental es tan impresionante como su talento en la cancha".

Un regreso muy esperado para la conquista de un nuevo campeonato

El regreso de Tatum es, sin duda, la prioridad para la franquicia, que busca consolidar su posición como uno de los principales contendientes en la Conferencia Este. A pesar de que el equipo ha mostrado una profundidad considerable en su plantilla, la presencia de Tatum, su principal anotador y líder, es indispensable para las aspiraciones de campeonato.