NBA: ¡Jason Tatum vuelve a Duke! ¿Cuál será su rol?

Jayson Tatum, la superestrella de los Boston Celtics y seis veces All-Star de la NBA, ha sido nombrado el primer Chief Basketball Officer (CBO) del programa de baloncesto masculino de los Blue Devils.

El anuncio formaliza la profunda conexión de Tatum con su alma mater, en un rol que servirá como asesor voluntario especial para el entrenador Jon Scheyer. El objetivo principal es inyectar en el equipo universitario la mentalidad y la experiencia de un campeón de la NBA.

El nuevo rol de asesoría de élite

Como CBO, Tatum pondrá su vasta experiencia profesional al servicio de la nueva generación de jugadores de Duke. El cargo lo describe como un consejero que traerá "una gran experiencia de baloncesto profesional y una visión a nivel de campeonato".

En este papel, Jayson Tatum aprovechará las lecciones aprendidas en su exitosa carrera para ofrecer perspectiva y orientación sobre el desarrollo de baloncesto, el liderazgo y la vida como un atleta de élite. Además, se espera que aconseje al entrenador Scheyer sobre la construcción de la plantilla y las tendencias del desarrollo de jugadores de cara a la NBA.

"Estoy emocionado por la oportunidad de ser el primer Chief Basketball Officer de Duke. Este programa significa mucho para mí... Tener la oportunidad de formalizar mi relación con el programa y ampliar mi capacidad para impactar a los jugadores y la cultura significa el mundo para mí," declaró Tatum. El movimiento subraya el compromiso del programa de Duke de conectar su ilustre "hermandad" con el futuro del baloncesto.

La trayectoria de éxito y las impresionantes estadísticas de Tatum

El nombramiento de un jugador del calibre de Tatum subraya la seriedad de este nuevo puesto. Desde que dejó Duke después de una temporada en 2016-17 para ser la tercera selección general del Draft, ha forjado una de las carreras más destacadas de la liga.

-Pico de desempeño (2022-23): Tatum alcanzó cifras de MVP, promediando 30.1 puntos, 8.8 rebotes y 4.6 asistencias por partido en la temporada regular. Su impacto se ha mantenido constante, como lo demuestran sus 26.9 puntos, 8.1 rebotes y 4.9 asistencias por partido en la temporada 2023-24 que culminó con el Campeonato de la NBA para los Celtics.

-Consistencia de élite: Es seis veces All-Star y ha sido seleccionado en el equipo All-NBA en cinco ocasiones, incluyendo cuatro veces en el primer equipo, un honor que lo coloca entre la élite actual del deporte.

-Rendimiento histórico en Playoffs: Tatum es conocido por su capacidad para rendir en momentos de presión, siendo el poseedor del récord de más puntos anotados en un Juego 7 de cualquier serie de playoffs de la NBA, con 51.

Con un currículum que incluye un título de la NBA y múltiples selecciones All-Star, la experiencia y las perspectivas de Tatum serán un activo invaluable para los jóvenes que aspiran a seguir sus pasos desde Durham a la liga profesional.

