El mejor Caballo de 3 años tendrá su espacio en el Ashford Stud como semental luego de correr la Breeder’s Cup Classic (G1)

Este miércoles 8 de octubre se pudo conocer a través de la página del Ashford Stud, que le flamante ganador del premio Eclipse como el mejor Caballo de 3 años, Sierra Leone, hijo del líder semental 2025 Gun Runner, se unirá a la plantilla de Coolmore's Ashford Stud en Kentucky el próximo año.

Sierra Leone listo para su carrera como semental en el Ashford Stud

Sierra Leone, un hijo de la yegua Heavenly Love por Malibu Moon, se unirá a la plantilla de Coolmore's Ashford Stud según el anunció la empresa el miércoles. Compitiendo con Peter Brant, Susan Magnier, Michael Tabor, Derrick Smith, Westerberg y Brook Smith, y entrenado por Chad Brown, se espera que Sierra Leone participe por última vez en la Breeders' Cup Classic (G1) el 1 de noviembre, carrera que ganó en 2024.

Sierra Leona, quien lideró la subasta Fasig-Tipton Saratoga de 2022 al venderse por $2.3 millones, fue designado tras su victoria debut en Aqueduct en noviembre del año siguiente. Desde entonces, solo se enfrentó a equipos de clasificación y ha ganado en sus 13 carreras hasta la fecha, con cinco victorias y ganancias actuales de $7,006,200.

Durante su segunda campaña, Sierra Leone ganó el Risen Star S. (G2) y el Toyota Blue Grass S. (G1) un segundo puesto agonizantemente ajustado en el Kentucky Derby (G1) y un tercer puesto en el Belmont Stakes (G1). Además de un segundo en el Jim Dandy Stakes (G2) y tercero en el Travers Stakes (G1), concluyó su temporada con una victoria en la Breeders' Cup Classic (G1).

En 2025, Sierra Leona sumó una victoria en el Whitney S. (G1) y un segundo puesto en el Stephen Foster S. (G1) y la Jockey Club Gold Cup (G1).

La tarifa de semental de Sierra Leona para 2026 aún no se ha anunciado.