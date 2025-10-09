Maverick consigue la doble corona en Panamá y suma puntos para el Caribe

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo fueron celebradas nueve carreras en el hipódromo Presidente Remón de Panamá, entre ellas el Clásico homenaje a la familia Eleta Almarán “Carlos, Fernando, Raquel y Graciela Q., De Chapman Eleta Alamaran” (G2) con victoria del ejemplar Maverick, prueba que fue la tercera gema de la Triple Corona nacional, que a su vez sirvió de clasificatoria al Clásico Internacional del Caribe, a correrse este año en el Istmo del Caribe.

Maverick consigue puntos para la Serie hípica del Caribe

Este domingo se corrió el tercer evento selectivo para escoger la representación de la cría nativa al Clásico Internacional del Caribe tuvo como gran ausente a Míster Bristol, lesionado durante un entrenamiento luego de ganar el primer peldaño de la triada panameña, y que no correrá hasta el próximo año, que fue el ganador de la primera gema de la triada istmeña.

Maverick, con la monta espectacular del jinete profesional Lorenzo Lezcano, respondió al trabajo previo realizado por el preparador Roberto Arango, quien logró transformar al alazán nacido y criado en el haras San Isidro, propiedad de los homenajeados, del stud Dani Sam, que venía de una inactividad de mes y medio, respondió con brillantez en el largo recorrido de los 1,800 metros. Maverick, corrió siempre detrás del pelotón de nueve juveniles de tres años. Corriendo siempre a la expectativa hasta los últimos 600 metros, cuando se hizo del comando para alejarse y vencer cómodamente a sus rivales.

Maverick, es un hijo de Leave The Light On en la yegua Normandía por Scat Daddy, superó fácilmente a Brigo, Sol Auyan Tepuy, Cholo Moon y Sol Catire Bello, que ocuparon las posiciones restantes del marcador. Maverick, dejó marca para los 1.800 metros en 1.54.4, con remate de 14.2 segundos los últimos 200 metros, luego de observar las parciales iniciales de carrera 23.3, 48.1, 1.13.3 y 1.40.3.

Con la disputa de este evento se completó el proceso clasificatorio rumbo al Clásico del Caribe. La puntuación final de los ejemplares que representaran a Panamá es la siguiente: Maverick: 13 puntos; Brigo: 7 puntos; Cholo Moon: 5 puntos; Smart Runner: 4 puntos y Sol Auyan Tepuy: 2 puntos.