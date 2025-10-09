Amiga que le donó el riñón a Selena Gómez no fue invitada a la boda y así reacciona

Hace 8 años Selena Gómez tuvo otra oportunidad de vida luego de recibir un trasplante de riñón tras complicaciones de lupus, siendo su mejor amiga Francia Raisa su donante.
A lo largo de mucho tiempo se ha rumorado que esta amistad se fracturó y, aunque nada está confirmado, la lejanía entre ambas es notable. Además, se hizo más evidente por la ausencia de Francia en la boda de Selena Gómez.
Fue en el programa Primer Impacto, en donde la actriz de How I Met Your Father, dio a entender que no asistiría a la ceremonia de su amiga. "Sí, sé que se va a casar y estoy muy feliz por ella", comentó sin mencionar su asistencia.
"Mira, tiene vida (…) ya es billonaria y pues...estoy agradecida que pude hacer eso por ella", agregó. Estas declaraciones hicieron eco en los seguidores de las actrices y los rumores del supuesto distanciamiento se dispararon una vez más.
Hasta el momento no hay evidencia de que Francia Raisa haya sido invitada a la boda de Selena Gómez y Benny Blanco.
Selena Gómez desmiente una enemistad con su amiga
En una entrevista para Apple TV+, plataforma que usó para estrenar su documental “Selena Gómez: mi mente y yo”, la también empresaria habló de su relación con su mejor amiga, mostrando el gran agradecimiento que tiene por haber sido su donante y regalarle años de vida.
"Nunca, jamás estaré más en deuda con alguna persona que con Francia", exclamó. "La idea de que alguien ni siquiera se la piensa para convertirse en un donante (de un órgano) es increíblemente abrumadora”, agregó.
Sin embargo, desde entonces la fundadora de Rare Beauty no se ha pronunciado más al respecto dando por terminado el tema.