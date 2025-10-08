Llegada y debut: Joe Flacco será titular con los Bengals ante Green Bay (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Cincinnati Bengals tomaron una decisión con respecto al recién llegado quaterback, Joe Flacco, así lo dio a conocer el entrenador en jefe del conjunto de Ohio, Zac Taylor.

Flacco llegó este martes a los Bengals procedente de los Cleveland Browns por una selección de quinta ronda del Draft, en medio de un momento turbulento para el conjunto felino.

Titularidad en puerta

Este miércoles, en su conferencia de prensa, Taylor nombró a Flacco como su mariscal de campo titular de cara al enfrentamiento del domingo ante los Green Bay Packers.

“Aporta una gran experiencia y un gran liderazgo. Su estilo se adapta al nuestro”, dijo Taylor, según Kelsey Conway del Cincinnati Enquirer. “Estoy emocionado por tenerlo ahí (…) Tomará todas las repeticiones y se preparará para jugar”.

Es menester recordar que la ofensiva de Cincinnati ha tenido dificultades tras una lesión en el dedo gordo del pie que se espera que deje al mariscal de campo franquicia Joe Burrow fuera de juego durante la mayor parte de la temporada.

Por su parte, Joe Flacco fue titular en cuatro partidos con los Browns, pero perdió el puesto de QB1 ante el novato Dillon Gabriel antes del partido de la semana pasada. El jugador de 40 años tiene dos pases de touchdown contra seis intercepciones en 2025.

Sin embargo, el ex MVP del Super Bowl ha dado señales de que aún le queda energía, al ganar el premio al Jugador Regreso del Año 2023 tras firmar con Cleveland a mitad de temporada.

Joe Flacco registró un índice de pasador de 90.4 con los Browns y los Indianapolis Colts en la temporada 2023-24.